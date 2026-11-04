Bob Dylan recupera su mítica gira de 1976 con una colección de 39 discos y 371 grabaciones inéditas

Los seguidores de Bob Dylan podrán viajar cinco décadas atrás para redescubrir una de las etapas más recordadas de su trayectoria. El músico estadounidense publicará este viernes, 6 de noviembre, una colección especial de 39 discos que recupera las grabaciones de la segunda etapa de su gira de 1976, bajo el título "The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings".

La edición reúne todos los conciertos de aquel periplo que fueron grabados profesionalmente, a partir de las cintas originales. En total, el lanzamiento incluye 381 grabaciones, de las cuales 371 permanecían inéditas hasta ahora, lo que permitirá descubrir interpretaciones en directo que hasta la fecha no habían visto la luz.

El proyecto se completa con un libreto ilustrado que incorpora fotografías de aquella época y un ensayo del periodista musical Mikal Gilmore, encargado de contextualizar el material y aportar una mirada sobre esta etapa de la carrera del artista.

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Una edición más reducida con 22 canciones

Para quienes prefieran una colección más compacta, también se publicará una edición reducida que recoge íntegramente el concierto que Bob Dylan ofreció el 16 de mayo de 1976 en Fort Worth, Texas.

Esta versión incluye las 22 canciones de aquella actuación, remezcladas a partir de las cintas multipista originales, y permite recuperar de forma independiente uno de los conciertos de aquella gira.