El joven músico de O Carballiño que ya es profeta en su tierra

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COMPOSICIONES PROPIAS
Nada más que el piano necesita la voz de Daniel Filloy (O Carballiño, 2002) para presentarse ante el público sobre un escenario. Este sábado, a las 20,30 horas, en el Auditorio Manuel María, lo hizo por primera vez en solitario ante el público de su tierra natal y siete años después de su último concierto con Los Perrys, banda de la que formó parte cuando era adolescente. En esta ocasión lo hizo con una propuesta especial, en la que recuperó una faceta creativa que hasta ahora había permanecido más reservada: la de sus propias composiciones.
“Ya llevo muchos años haciendo un proyecto musical como compositor y cantautor, pero hasta ahora no había compartido en público gran parte de mi música”, explicaba antes del concierto, dejando entrever la ilusión y ese “gusanillo” que le provoca volver a tocar en directo.
Pero la relación de Filloy con la música comenzó casi a contracorriente. Durante su infancia no mostraba demasiado interés por acercarse a ella: “Realmente fui bastante reacio a aprender música”. Fue a los 11 años cuando comenzó a formarse en canto y posteriormente se adentró en el piano, instrumento que estudió durante cinco cursos en el Conservatorio.
Desde entonces, ha ido construyendo un lenguaje propio que le ha llevado a publicar cinco álbumes y tres sencillos, a convertirse en finalista de tres ediciones del Xuventude Crea en la categoría musical -con un tercer premio en 2019 y menciones honoríficas en 2023 y 2024- y a componer la banda sonora del cortometraje de animación “Illa Cordura”, nominado a los Mestre Mateo y dirigido por su hermano, Mario Fernández Filloy.
Todo ese recorrido ha desembocado en una propuesta musical en la que conviven distintos estilos e influencias: “Hago música original para audiovisual y también música instrumental y pop indie electrónico. Combino sonidos: de repente meto una bossa nova con algo más urbano”. Esa amplitud estuvo presente también sobre el escenario, en una propuesta en acústico concebida desde la cercanía. El objetivo, según adelantaba, era conseguir un ambiente “íntimo para que la gente se sienta cómoda y se deje llevar por la atmósfera”.
“Soy solo yo haciendo música que me apetece compartir con los demás, así que la publico. Se genera necesariamente un autor de cara al público, pero eso no tiene ninguna vocación de crear una marca personal”, así resume Filloy su vínculo con la composición, alejado de una estrategia destinada a construir una identidad comercial alrededor de sus canciones. Tampoco entiende esta faceta como una obligación profesional. “No me exijo a mí mismo ni a la música que tenga una mayor trascendencia que disfrutarla mientras estoy creando”, afirma.
Su actividad profesional se desarrolla principalmente en el sector audiovisual. Es graduado en Comunicación Audiovisual y actualmente amplía su formación con un máster en Creación Artística Contemporánea en Pontevedra, además de ser miembro de la asociación organizadora de las Xociviga y de haber participado en varios proyectos audiovisuales, donde su mirada cinematográfica y su sensibilidad musical confluyen de forma natural.
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