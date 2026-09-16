"La bola negra", de Los Javis, representará a España en los Oscar a mejor película internacional

Fotograma de "La bola negra" dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, elegida para representar a España en la carrera por el Oscar a mejor película internacional.

"La bola negra" dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha sido elegida por la Academia de Cine para representar a España en la carrera por el Oscar a mejor película internacional. La cinta se impuso a las otras dos finalistas, "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, y "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen.

El anuncio se realizó este miércoles en la sede de la Academia de Cine y corrió a cargo de Alejandro Amenábar, último director español en ganar el Oscar a mejor película internacional, en 2005 por "Mar adentro".

La elección llega después de un recorrido destacado para la película de Los Javis. "La bola negra" logró el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes y se ha convertido en una de las grandes apuestas de Netflix para la temporada de premios. La cinta acaba de pasar además por los festivales de Telluride y Toronto, donde ha recibido buenas reacciones.

Desde Toronto, donde se encuentran promocionando la película, Javier Ambrossi y Javier Calvo celebraron la decisión de la Academia. Ambrossi aseguró estar “llorando” y destacó la emoción que supone que la película pueda llegar a una audiencia internacional.

“Es una película que va a hablar a cada una de las personas que se sienten en la butaca de una manera diferente”, señaló Ambrossi, que pidió al público que se acerque a la película sin ideas preconcebidas sobre ella. Según explicó, la cinta combina distintos géneros y busca conectar con espectadores de diferentes generaciones.

Una historia sobre Lorca y la memoria histórica

La bola negra parte de la obra teatral "La piedra oscura", de Alberto Conejero, y construye una fantasía histórica alrededor de la Guerra Civil y la figura de Federico García Lorca. La película aborda cuestiones como la memoria histórica y la libertad sexual a través de varias líneas temporales.

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El reparto incluye a Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Lola Dueñas y Carlos González, entre otros.

La historia recupera también la figura de Rafael Rodríguez Rapún, miembro de La Barraca y pareja de Lorca, y amplía el universo planteado por Conejero con la mirada de distintas generaciones sobre ese pasado.

La película llegará a los cines españoles el 25 de septiembre, antes de su posterior estreno en la plataforma Movistar Plus+, según la información facilitada por la producción.

Dos pasos antes de las nominaciones

La elección de la Academia de Cine no supone todavía la nominación al Oscar. "La bola negra" tendrá que superar ahora las distintas fases establecidas por la Academia de Hollywood para la categoría de mejor película internacional.

El 15 de diciembre se conocerán las películas que superen el primer corte y el 21 de enero se anunciarán las cinco candidatas definitivas. La 99ª edición de los Premios Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Además de competir por entrar en la categoría internacional, la película de Los Javis aparece en las primeras predicciones de medios especializados estadounidenses para otras categorías de los premios.