El Grupo Marcelo Macías homenajea a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta en el último Boletín Auriense

Presentación del Boletín Auriense en el Liceo, acto al que asistió su viuda, Lisa Suanzes, hijos y otros familiares. El presidente y secretario del Grupo Marcelo Macías, Bieito Pérez Outeiriño y Xulio Rodríguez González; el Delegado Territorial de la Xunta, Manuel Pardo, compañeros y amigos.

El volumen LV del Boletín Auriense incluye 17 artículos de investigación de 26 autores. En total, casi quinientas páginas que permiten conocer mejor nuestro patrimonio desde la Edad del Bronce hasta el siglo XXI en un recorrido por la arqueología, el arte, la epigrafía, la historia, biografía, etnología o la historia natural. En esta ocasión, este compendio de voces comprometidas representa un homenaje al legado humanista de Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta (Ourense, 1934-2025) a la defensa del patrimonio cultural gallego, en concreto, de las infraestructuras edilicias romanas, la arquitectura y escultura prerrománica, la etnografía o la epigrafía romana; ámbitos en los que Rivas aportó investigaciones en profundidad, datos contrastados y contexto documentado.

Publicado por el Grupo Marcelo Macías de colaboradores del Museo Provincial de Ourense, con la colaboración de la Fundación Olga Gallego, este tomo 55 recoge en sus primeras páginas una laudatio en la que se da una visión exhaustiva de las investigaciones de Rivas e incorpora una amplia bibliografía. A ella se suman ahora dos artículos más puesto que en este Boletín Auriense se incluyen dos trabajos inéditos de Rivas, uno sobre el relieve altomedieval de la crucifixión de la iglesia de Asadur (Maceda) y otro sobre dos cartas manuscritas, desconocidas hasta el momento, escritas y remitidas por Vicente Risco al bibliotecario Juan Fernández Pérez "Xesta", abuelo de Juan Carlos Rivas, en 1930 desde Berlín.

El último tomo editado del Boletín Auriense incluye la publicación del trabajo inédito de Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta que incluye dos cartas enviadas por Vicente Risco a Juan Fernández Pérez "Xesta". | La Región

Otro de los textos destacados que conforman esta edición es "unha remembranza" de su primo Ernesto Fernández-Xesta en la que aporta datos clave para entender el peso de Juan Carlos Rivas en el estudio histórico, arqueológico y topográfico del territorio gallego. "Su trabajo profesional le llevó a un profundo y directo conocimiento de campo de las antiguas vías romanas aurensanas y, por extensión, de la arqueología y de la historia ourensana en su conjunto", apunta.

Aportaciones clave al Museo Arqueolóxico

En el acto intervinieron el presidente y secretario del Grupo Marcelo Macías, Bieito Pérez Outeiriño y Xulio Rodríguez González, así como el Delegado Territorial de la Xunta, Manuel Pardo y María Rivas Suanzes, una de las hijas de Juan Carlos Rivas que además de recordar la entrega y conocimiento de su padre, aprovechó para interpelar a las autoridades para que se tenga en cuenta la opinión experta a la hora de tomar decisiones sobre el patrimonio.

Todos los presentes, historiadores, arqueólogos, amigos y toda su familia aprovecharon para hacer un recorrido por sus investigaciones y documentación patrimonial. Las palabras de reconocimiento de "sus compañeros de faena de moitos de nós na tarefa agridoce de estudio, valoración e difusión do noso patrimonio cultural" han sido compartidas por todos. Tal como trasladó Bieito Pérez Outeririño, presidente del Grupo Marcelo Macías, Juan Carlos Rivas "desenvolveu un importantísimo labor en distintos eidos do coñecemento sempre co compromiso de traballar na defensa da nosa cultura a través do estudo dos restos materiais do seu patrimonio e contribuir, dese modo, na mellora do Museo Arqueolóxico Provincial".

Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta, investigador y arqueólogo ourensano. | Juan Carlos Rivas Suances

Con el Museo Arqueolóxico, Rivas mantuvo una relación continuada desde 1960 y sus aportaciones permitieron enriquecer sus fondos con numerosas obras y publicaciones. En esta presentación, en la que Pérez Outeiriño recordó el día en el que Rivas le presentó a Ferro Couselo y cómo desde entonces mantuvo una estrecha amistad y colaboración con ambos, se puso de relevancia también la importancia de su figura para orientar y motivar a jóvenes arqueólogos en sus inicios, así como su impronta con la que marcó a profesionales ya experimentados, varios de ellos presentes en este acto.

...unas investigaciones que además de ser publicadas, conllevaban la gestión del ingreso de las piezas en las colecciones del Museo Arqueolóxico de Ourense, "contribuíndo a formar, sen lugar a dúbidas, a coleccion epigráfica mási importante do Noroeste e unha das máis significativas de España". en palabras de Xulio Rodríguez.

En el transcurso de varias investigaciones sobre el terreno, en zonas rurales, Juan Carlos Rivas halló piezas únicas, como aras romanas "que foron utilizadas na construcción de igrexas o capelas, como unha forma de cristianizar eses inmobles, moitas delas dedicadas a deuses indíxenas ou romanos", recordaba Xulio Rodríguez, unas investigaciones que además de ser publicadas, conllevaban la gestión del ingreso de las piezas en las colecciones del Museo Arqueolóxico de Ourense, "contribuíndo a formar, sen lugar a dúbidas, a coleccion epigráfica más importante do Noroeste e unha das máis significativas de España". en palabras de Xulio Rodríguez. "Son moitos os epígrafes romanos descubertos, publicados e ingresados no Museo pola súa xestión", destacó como agradecimiento a su entrega profesional.

Boletín Avriense vol. LV. Homenaxe a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta. | La Región

Además de su conocimiento en cuanto a los epígrafes romanos, sus compañeros destacaron los estudios realizados sobre las vías romanas. Autor de A Ponte Maior, una obra de referencia sobre este monumento, Rivas investigó las calzadas romanas de la provincia. "Desde a publicación de A vía romana por Tamallancos, ás diferente adendas ao catálogo e estudio dos miliarios ourensáns", tal como citó Xulio Rodríguez como ejemplo de custorida del patrimonio cultural gallego que Rivas puso en el centro a lo largo de toda su trayectoria vital y profesional.