El cine español hace historia en Cannes: Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis competirán por la Palma de Oro

"Amarga Navidad", de Pedro Almodóvar, "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen, y "La bola negra", de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, competirán por la Palma de Oro en la 79ª Edición del Festival de Cannes 2026, cuyas candidaturas se han dado a conocer este mediodía en la ciudad francesa. Ninguno de los cuatro directores ha sido reconocido hasta ahora con el máximo galardón del certamen galo.

Esta concurrencia de películas españolas en la sección oficial no se producía desde 1954 cuando, según la publicación "Industrias del cine", compitieron hasta cuatro cintas: "Aventuras del barbero de Sevilla", de Ladislao Vajda; "Todo es posible en Granada", de Carlos Blanco y José Luis Sáenz de Heredia; "Cómicos", de Juan Antonio Bardem; y "Sangre y luces", de Georges Rouquier y Ricardo Muñoz Suay. Sin embargo, nunca tres largometrajes españoles han optado a la Palma de Oro, ya que este galardón se concedió por primera vez en 1955.

El año pasado optaron al galardón dos metrajes españoles, "Sirat", de Oliver Laxe, y "Romería", de Carla Simón, pero la Palma de Oro fue para "Un simple accidente", del iraní Jafar Panahi. La única película española que hasta el momento ha ganado la Palma de Oro es "Viridiana", de Luis Buñuel.

"Amarga Navidad" es un relato profundamente personal en el que el director manchego vuelve a situar a un cineasta en el centro de la historia, como ya hizo en "Dolor y gloria". "Son los personajes que mejor conozco", argumentó el director en una entrevista con motivo del estreno de su largometraje el 20 de marzo. Con su película, Almodóvar admitió que pretendía "zarandear un poco a esa figura totémica del director y ver sus debilidades y sus fallos". La cinta está protagonizada por Bárbara Lennie, que interpreta a una directora de publicidad en crisis tras la muerte de su madre, y Leonardo Sbaraglia, que encarna al guionista Raúl Durán.

En "La bola negra", Javier Calvo y Javier Ambrossi adaptan una obra inacabada de Federico García Lorca en la que se cuentan las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y la actualidad). Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia.

Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close encabezan el reparto de esta producción que se estrenará en las salas de cine el 2 de octubre.

La tercera película española nominada, "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen, está escrita por Isabel Peña y el propio Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. Su protagonista es también un director de cine, Esteban Martínez, una leyenda tanto por sus películas como por su pasado de violencia y excesos. Para su nuevo proyecto le ofrece un papel a su hija Emilia con el pretexto de ayudarla en su estancada carrera de actriz. La convivencia del rodaje dará lugar a una intimidad que no tenían desde hace años, pero también reavivará viejos dolores que nunca se curaron. La cinta llegará a los cines el 26 de agosto.

Su director ha expresado su satisfacción por la nominación de "El ser querido" en Cannes. "Participar es como si se cerrara un círculo", ha indicado Sorogoyen en declaraciones distribuidas por Movistar en alusión al contacto que mantuvo en 2022 con Javier Bardem en Cannes para proponerle participar en su siguiente proyecto.

"Le explicamos que solo teníamos unas pocas líneas escritas, un tema que nos interesaba y un universo concreto. Pero, sobre todo, que contábamos también con Victoria Luengo, la otra actriz para quien escribimos "El ser querido"", ha explicado el director.

"Javier (Bardem) nos recibió en el Hotel Martínez y empezó ahí el viaje que nos ha llevado hasta aquí. Solo podemos decir que estamos igual de agradecidos que de ilusionados por cerrar el círculo cuatro años después en el mismo lugar donde nació todo", ha concluido Sorogoyen, quien se ha comprometido a disfrutar de "cada minuto" que le regale el festival.

Ninguno ha obtenido aún la Palma de Oro

Aunque ninguno de los tres realizadores ha obtenido hasta ahora la Palma de Oro en Cannes, Almodóvar sí ha sido reconocido en el certamen con premios como el de Mejor Director por "Todo sobre mi madre" en 1999 y Mejor Guion por "Volver" en 2006. Antes de este año, el cineasta manchego ya ha participado en la sección oficial de Cannes en seis ocasiones.

Por su parte, Rodrigo Sorogoyen optó también a la Palma de Oro en 2022 por "As bestas". Mientras, esta será la primera participación de Los Javis en la sección oficial.