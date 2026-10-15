Danny DeVito recibe el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges
HERMANOS BAYONA
Danny DeVito recoge el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges y elogia el cine de los hermanos Bayona
El actor y director Danny DeVito ha recibido este jueves por la tarde el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges: "Sé que me queréis y yo os quiero".
Al recibir el premio, ha asegurado que desde que tiene 5 años ama al cine y que sabe que el público de Sitges lo ama también, por lo que son "familia en el cine".
DeVito ha dicho que está muy feliz de aceptar el galardón, y ha agradecido a los hermanos J.A.Bayona y Carlos Bayona por sus "magníficos filmes" como "La sociedad de la nieve".
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