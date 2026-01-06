David Uclés gana el 82º Premio Nadal con "La ciudad de las luces muertas"

El escritor andaluz David Uclés ha ganado este martes, por mayoría, el 82º Premio Nadal, dotado con 30.000 euros, con la novela La ciudad de las luces muertas, una obra ambientada en una Barcelona sumida en la oscuridad y protagonizada por figuras clave de la literatura. El fallo lo ha anunciado el jurado del galardón convocado por la editorial Destino.

La novela se presentó al certamen bajo el título Ruge otro día estival y el seudónimo Oriol Arce. En ella, la capital catalana queda envuelta en una extraña oscuridad que parece provocada por una joven Carmen Laforet -curiosamente, la ganadora del primer Premio Nadal con Nada-, aunque nadie sabe con certeza qué ha ocurrido.

A lo largo del relato, distintos personajes protagonizan encuentros y escenas en un cruce de tiempos y épocas en el que aparecen Ana María Matute, Carmen Laforet, Roberto Bolaño, Freddie Mercury o Mercè Rodoreda, quienes deben unir sus artes para devolver la luz a la ciudad.

Una carta de amor a Barcelona

Al recoger el premio, Uclés explicó que en la novela “convergen todas las Barcelonas”, tanto las arquitectónicas como las intelectuales, y recordó que la idea surgió hace cinco años, periodo en el que pasó medio año en la ciudad. Por ello, definió la obra como “una carta de amor hacia Barcelona”.

El autor también recordó que se presentó por primera vez al Premio Nadal en 2010 y que lo hizo de forma continuada hasta 2020, convencido de que una novela como La ciudad de las luces muertas tenía su lugar en este certamen.

Homenaje a las grandes escritoras

Uclés agradeció en catalán la influencia de Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Carmen Laforet, asegurando que “sin sus palabras y su escritura esta novela no existiría”.

El jurado, integrado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales, destacó de Uclés que es “un autor único que recuerda que la luz regresa cuando alguien se atreve a imaginarla”.

Nacido en Úbeda en 1990, Uclés ha publicado Emilio y Octubre, El llanto del león -Premio Complutense de Literatura 2019- y alcanzó un gran éxito con La península de las casas vacías, obra galardonada con múltiples premios y candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025.

En esta edición del Premio Nadal se presentaron 1.207 originales. La novela ganadora se publicará el 4 de febrero.