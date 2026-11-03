La escritora española Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026

La escritora española Cristina Fernández Cubas ha sido galardonada con el Premio Cervantes 2026, el reconocimiento más prestigioso de la literatura en lengua castellana. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 125.000 euros y distingue el conjunto de la trayectoria literaria de la autora.

El jurado ha elegido a Fernández Cubas en esta edición, después de que el año pasado el galardón recayese en el escritor mexicano Gonzalo Celorio y, en 2024, en el español Álvaro Pombo.

Nacida en Arenys de Mar (Barcelona) en 1945, Cristina Fernández Cubas es una de las grandes referencias del relato breve en España. Entre sus obras más conocidas figuran "Mi hermana Elba", "Los altillos de Brumal" y "La habitación de Nona". Su escritura se caracteriza por la exploración de lo inquietante y lo fantástico en situaciones cotidianas.

La séptima mujer en recibir el Cervantes

Con este reconocimiento, Fernández Cubas se convierte en la séptima mujer y la tercera escritora española que recibe el Premio Cervantes desde su creación en 1976. La primera fue María Zambrano, en 1988. Después lo obtuvieron Dulce María Loynaz (1992), Ana María Matute (2010), Elena Poniatowska (2013), Ida Vitale (2018) y Cristina Peri Rossi (2021).

El galardón se entregará tradicionalmente el 23 de abril de 2027, coincidiendo con el Día del Libro, en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, presidida por los Reyes.

El primer Premio Cervantes se concedió en 1976 al poeta Jorge Guillén. Desde entonces, el reconocimiento ha distinguido a figuras fundamentales de la literatura en español de ambas orillas del Atlántico.