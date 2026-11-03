Directo | Óscar Puente comparece en el Congreso para rendir cuentas por el accidente ferroviario de Urda

El foco político e institucional se traslada esta tarde a la Carrera de San Jerónimo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a partir de las 17:00 horas ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para ofrecer un informe exhaustivo sobre las circunstancias del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) y detallar el plan de actuación inmediato de su departamento tras el siniestro más grave de las últimas décadas en la red española.

La comparecencia en la Cámara Baja llega tras una intensa mañana informativa en la que el Ejecutivo ha comenzado a desplegar las primeras medidas de choque, entre ellas la implantación de una doble verificación técnica en los puestos de mando de Adif para validar cualquier orden a los maquinistas. En sede parlamentaria, Puente tendrá que detallar el alcance real de estos protocolos, el estado de las infraestructuras en el tramo afectado y el avance preliminar de los trabajos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cuyos peritajes discurren en paralelo a las diligencias judiciales abiertas.

El titular de Transportes acude a la cita bajo la máxima exigencia de los grupos de la oposición, que han reclamado de forma unánime que se depuren responsabilidades políticas y técnicas de primer nivel por la tragedia que se ha cobrado 69 vidas. El Partido Popular y Vox centrarán sus intervenciones en exigir explicaciones sobre el mantenimiento de la línea, los registros de incidencias previos al descarrilamiento y los tiempos de respuesta del centro de gestión de tráfico.

Por su parte, el Ejecutivo busca afianzar una posición de transparencia técnica y contención, arropando al ministro en una sesión extraordinaria que marcará el pulso político de la semana. Durante su turno de réplica, Puente desgranará el cronograma de las decisiones adoptadas desde la tarde del siniestro, la atención prestada a las familias de las víctimas y las auditorías de seguridad que el ministerio prevé extender al conjunto de la red convencional y de alta velocidad.

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