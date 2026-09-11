Fallece Antón Pulido, un referente artístico y maestro del color que soñó un gran museo para Ourense

Antón Pulido llevó siempre Amoeiro consigo. Incluso cuando su vida transcurrió entre Vigo, Santiago y los escenarios internacionales del arte, el lugar donde nació en 1944 siguió siendo una referencia esencial. "Sobre todo Amoeiro», respondía en 2024, cuando La Región le preguntó qué era Ourense para él. Y añadía, recordando a Otero Pedrayo: "É un dos lugares máis bonitos do mundo".

Pintor, grabador, muralista y gestor cultural, Pulido pertenece a esa generación de creadores que ayudaron a sacar el arte gallego de sus espacios tradicionales y a situarlo en la contemporaneidad. Su primera exposición tuvo lugar en el Ateneo de Ourense en 1971, después de formarse en Bellas Artes en Barcelona. Aquel joven de Bóveda acabaría convirtiéndose en uno de los nombres reconocibles de la plástica gallega y también en una figura con responsabilidades decisivas en la cultura institucional.

Antón Pulido retrata a Antón Losada Diéguez. | La Región

En sus comienzos tuvo un valedor excepcional: Ramón Otero Pedrayo. El escritor y patriarca de la cultura ourensana apadrinó sus primeros pasos y sus primeras exposiciones en el Ourense de los años setenta. Décadas después, esa relación sería una de las razones por las que la Fundación Otero Pedrayo le concedió el Premio Trasalba en 2015, reconociendo tanto su trayectoria artística como su vínculo con la figura y el pensamiento del escritor.

Pero la trayectoria de Pulido no se quedó en los cuadros. Fue profesor y desarrolló una intensa carrera artística como pintor y grabador, con exposiciones dentro y fuera de España. Su obra llegó a países como China, Corea del Sur, Taiwán e Italia y mantuvo siempre una estrecha relación con Galicia, con sus paisajes, sus gentes y su tradición, aunque expresados desde lenguajes contemporáneos.

La Región le preguntó qué era Ourense para él. Y añadía, recordando a Otero Pedrayo: "É un dos lugares máis bonitos do mundo"

A comienzos de los años noventa dio un paso hacia la gestión cultural. Fue director xeral de Cultura de la Xunta y posteriormente se convirtió en el primer director del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Desde aquel puesto participó en una etapa fundacional para el arte contemporáneo gallego. Muchos años después, él mismo seguía reivindicando aquellos comienzos. "Cada vez estou máis contento dos comezos do CGAC", confesaba a La Región en 2024. "Naquela época non había nada e fixéronse exposicións que calquera centro de arte do mundo houbese acollido".

No necesitaba, sin embargo, hablar del pasado para explicar su manera de entender el arte. En aquella misma entrevista se definía todavía como alguien que seguía "traballando e xogando. Iso sempre». Para él, contemplar un cuadro debía ser un acto de disfrute, no de angustia: "Mirar un cadro ten que ser un relaxamento. Para min é gozar".

Esa mirada explica también una pintura muy ligada al color y a la emoción. Pulido entendía la creación como una aventura personal y rechazaba las fronteras demasiado rígidas. "Os artistas estamos nunha actividade continua e, aínda non pintando, estamos sempre creando", decía. El cuadro era para él un espacio de descubrimiento, donde cabían las ausencias, los excesos, las emociones y los sueños.

Reivindicó un museo de todos para todos

Su vínculo con Ourense tampoco fue una cuestión sentimental reducida al recuerdo. Pulido fue un reivindicador permanente de la cultura ourensana. En 2021, en una entrevista con La Región dentro de la serie "Os Rostros de Nós", defendía que a los artistas les faltaba "un pouco de agarimo" y reclamaba un gran museo para Ourense. Y en 2024 era todavía más rotundo: "Ourense necesita un gran museo".

No hablaba de un museo para sí mismo. Lo concebía como un lugar donde los artistas ourensanos pudieran encontrarse con el público y donde quienes llegasen de fuera descubriesen "un dos grandes artistas que temos aquí". Era, decía, "un soño que temos todos os artistas galegos".

Quizá por eso uno de los reconocimientos que más le emocionaron no fue ninguno de los grandes premios institucionales. En 2024 confesó que se quedaría con el homenaje que le habían hecho los niños de la escuela Otero Pedrayo de Amoeiro, que habían llenado el colegio de pinturas inspiradas en su obra. "Os premios moitas veces máis importantes son os que chegan ao corazón", explicó.

Los reconocimientos oficiales fueron numerosos: Vigués Distinguido, Hijo Predilecto de Amoeiro, Premio da Crítica de Galicia de Artes Plásticas e Visuais, Premio Trasalba y, en 2021, Premio da Cultura Galega de Artes Plásticas. Pero su obra siguió creciendo al margen de las condecoraciones. En 2023 creó para la Insua dos Poetas Kermesse para Arcadio, un gran vitral dedicado al poeta Arcadio López-Casanova, y en 2025 trabajaba todavía en una monumental obra escultórica dedicada a Castelao para ese mismo espacio cultural.

"Os artistas estamos nunha actividade continua e, aínda non pintando, estamos sempre creando", decía. El cuadro era para él un espacio de descubrimiento, donde cabían las ausencias, los excesos, las emociones y los sueños.

Amoeiro, Vigo, Ourense y Galicia aparecen así como los distintos puntos de una misma trayectoria. El niño de Bóveda que comenzó exponiendo en el Ateneo de Ourense terminó dirigiendo el CGAC, llevando su obra a otros países y recibiendo algunos de los principales reconocimientos de la cultura gallega, pero siguió hablando de su tierra con la familiaridad de quien nunca se fue del todo.

Y quizá la mejor definición de su manera de entender la vida la dejó él mismo cuando le preguntaron qué era el éxito. No habló de ventas, premios ni museos. "O éxito é gozar do teu traballo», respondió. Para Pulido, el artista tenía éxito cuando su obra conseguía llegar a la gente, "desde nenos ata maiores".