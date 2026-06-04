La forma de nuestro rostro en el espejo

No corren, tal y como pudiera parecer, buenos tiempos para aquello que en rigor suele llamarse “novela histórica”.

Basta acercarse a una mesa de novedades en cualquier librería de España para percibir, tan solo con abrir las primeras páginas de ciertos ejemplares, lo aguado de una esencia que nos venden como pura: abundan tramas con argumentos interesantes, pero con unos desarrollos estilísticos de una elementalidad tal, que dan ganas de ir corriendo a refugiarse entre las páginas de los auténticos maestros del género.

Movido por esa sed de autenticidad, fue que me adentré en el riquísimo universo de “En busca del unicornio,” (Booket, 2021) de Juan Eslava Galán, maestro excepcional de la novela histórica y finísimo humorista que ha sabido convertir toda solemnidad en objeto de burla.

La obra ganó el Premio Planeta en 1989, y según creo, se trata de una de las pocas ocasiones en que el galardón ha premiado a una novela capaz de dejar sin efecto las lejías corrosivas del tiempo. Hoy merece ser leída con tanta atención como en ese año en que se convirtió en la más arrasadora novedad editorial.

Eslava Galán cuenta en ella, en primera persona, el arco vital de Juan de Olid, escudero del Condestable de Castilla don Miguel Lucas de Iranzo. Desde su más espléndida juventud allá por el año 1471, hasta el verano de 1492 en que es ya una ruina viviente, un despojo humano implorando caridad a un poder que no lo necesita.

Pero, ¿qué ha pasado en el transcurso de esos veintiún años? Una expedición en busca del cuerno del supuesto unicornio que ha de curar de su impotencia al rey de Castilla Enrique IV, una serie de desenlaces tan grotescos como verosímiles que llevan al protagonista y a buena parte de su comitiva a emprender un viaje desde Marruecos hasta el extremo sur de África, interactuando con tribus de nativos enemistadas por disputas territoriales y viejas rencillas.

Eslava Galán ha escrito una novela donde el estremecimiento de una carcajada se encuentra tal vez demasiado próximo al temblor de mejilla que ayuda a resbalar una lágrima.

El castellano del siglo XV o “fabla” en que está escrita, lejos de entorpecer su lectura, le añade un sabor de arqueología del lenguaje, una textura de aspereza poética que nos evade durante largas horas de este mundo saturado de estímulos digitales.

La novela conecta con crudas verdades de hoy, cuestiona el sentido de nuestras lealtades para con los poderes que nos rebasan, disecciona con el escalpelo de la ironía la fragilidad de los mitos frente al desengaño de lo real; deconstruye los resortes de una civilización que engendra una violencia acaso más atroz que aquella que pretende erradicar. Todo ello con una galería de personajes tan entrañables y contradictorios, que a veces parecen tomar prestada la forma de nuestro rostro en el espejo.

Por sus obras los conoceréis…

Juan Eslava Galán (Arjona, 1948) es uno de los ensayistas y novelistas más leídos de la España contemporánea. “Historia de España contada para escépticos” es clave para comprender hechos cruciales del acontecer nacional desde una perspectiva amena, irónica y rigurosa.