Caminamos sin mirarnos

Sentada en el balcón, veía pasear a la gente, sola o en compañía. Era un caleidoscopio social en constante movimiento. Al mirar a las parejas longevas, cogidas de la mano, observaba un caminar lento, pausado, pero firme en su propósito, como si cada paso guardara la memoria de una vida compartida. Otros grupos menos jóvenes caminaban separados, mirando sus móviles, ignorando a quien tenían a su lado. Los más jóvenes hacían lo mismo, con la mirada fija en las pantallas, ajenos al entorno. Algunos avanzaban con auriculares, envueltos en su propio mundo. Ni siquiera los padres que empujaban el cochecito del bebé escapaban a este denominador común de distracción permanente.

Entonces miró una fotografía de esa misma calle, tomada apenas una década atrás. La diferencia era notable: más parejas cogidas de la mano, más conversaciones al paso, menos móviles en la imagen, más miradas cruzadas, más presencia compartida y menos aislamiento. La escena parecía más humana, más cercana, casi más viva.

No pidió permiso a nadie. Inmortalizó el momento presente. Quería, si la vida se lo permitía, reflejar periódicamente cómo caminaban las personas, quizá para entender en qué punto dejamos de mirarnos. Algo, imperceptible, se quebró en su mirada.

Pedro Marín Usón (Zaragoza )