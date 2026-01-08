Galería | Imágenes de la inauguración del Museo Diocesano en Santiago, nuevo referente del turismo cultural y espiritual

Este jueves se ha inaugurado el Museo Diocesano ubicado en la Iglesia de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Se trata de un nuevo hito que refuerza a Santiago como referente del turismo cultural y espiritual. Destaca que este nuevo espacio que, junto al Museo de la Catedral y el de las Peregrinaciones, "será clave para seguir entendiendo, interpretando y disfrutando el fenómeno xacobeo", según ha avanzado desde la Xunta de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó esta mañana en la inauguración del nuevo Museo Diocesano de Santiago, un proyecto que calificó como una pieza fundamental para "completar la experiencia de los visitantes y peregrinos que llegan a la capital gallega". Así, destacó que esta nueva infraestructura "refuerza a Santiago como un destino de referencia del turismo cultural y espiritual", poniendo en valor "uno de los patrimonios más significativos de Galicia".

El titular del Ejecutivo autonómico felicitó al Arzobispado y a la Fundación Catedral por impulsar, a través del programa Compostela Sacra, este centro museístico tras la reapertura el pasado abril de la iglesia de San Martiño Pinario. Tal y como apuntó Rueda, el nuevo museo se integrará plenamente en el Sistema Gallego de Centros Museísticos y será, junto al Museo de la Catedral y el de las Peregrinaciones, "clave para seguir entendiendo, interpretando y disfrutando el fenómeno xacobeo".

En este sentido, aseguró que esta nueva instalación contribuye a "engrandecer la marca Galicia Calidade de la que nos sentimos tan orgullosos; una historia y unas raíces que nos hacen únicos y que son nuestra mejor carta de presentación ante el mundo".

Estas son algunas imágenes que ha dejado la inauguración que ha tenido lugar esta mañana en Santiago.