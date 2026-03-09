Cuenta atrás para los Mestre Mateo con el foco en las nominaciones de Cinephilia

Los XXIV Premios Mestre Mateo están cada vez más cerca de celebrarse y este fin de semana han convocado a los finalistas como parte de su cuenta atrás en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo. Entre las candidaturas para estos galardones se encuentran tres para Cinephilia, un formato televisivo volcado en la divulgación y promoción del cine, que se emite semanalmente en Telemiño. En concreto, está nominado en las categorías de Mellor Programa, Mellor comunicador/a para Simone Saibene y Mellor realización. Cinephilia compite en esta edición con otros programas como Cos Pés na Terra, Raíña-me! y O videoclub.

Simone Saibene, director del programa de Telemiño Cinephilia, en la reunión de finalistas tras lograr 3 nominaciones en los Mestre Mateo. | La Región

En la reunión de finalistas se personalizó Simone Saibene en representación del programa de Telemiño y de su propia candidatura. La reunión se inició con la entrega de los premios especiales, que recayeron en Bibopalula y Pipo y en las películas As liñas descontinuas e Antes de nós. Después tuvo lugar a tradicional foto de familia de las finalistas.

Además, en el acto estuvieron presentes Lucía Veiga y Carmen Méndez, Presidenta y Vicepresidenta de la Academia Gallega del Audiovisual; Iria Castro, diputada de Cultura, Patrimonio y Normalización Lingüística de la Diputación de Lugo; Maite Ferreiro, Concejala de Cultura de Lugo; el director de Agadic, Jacobo Sutil, el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias y las finalistas de los XXIV Premios Maestro Mateo.

Por otra parte, fue la primera edición en la que el público pudo participar directamente en la elección de uno de los galardones, votando a sus producciones favoritas a través de la web oficial de los Premios Maestro Mateo. En total se registraron más de 2.000 votos, una cifra que muestra la implicación y el interés de la audiencia por el audiovisual gallego, una participación que también se vio reflejada en el éxito de asistencia a las distintas actividades previas organizadas alrededor de la gala, como los encuentros con los protagonistas de la gala o las proyecciones de los largometrajes finalistas.

Los ganadores de los XXIV Premios Mestre Mateo se anuncian en la gala del 21 de marzo, donde Cinephilia competirá por sus tres galardones, reafirmando su papel como referente en la divulgación del cine gallego.