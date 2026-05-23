Los Javis ganan el Premio a la Mejor Dirección en Cannes con "La bola negra", ex aequo con Pawel Pawlikowski

Los directores Javier Calvo (d) y Javier Ambrossi (i) a su llegada a la entrega de premios en la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Cannes.

El cine español vuelve a brillar en el Festival de Cannes. Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han ganado el Premio a la Mejor Dirección por su película "La bola negra", compartido ex aequo con el director polaco Pawel Pawlikowski por "Fatherland".

El galardón se ha anunciado durante la 79ª edición del certamen, donde el drama español había despertado una de las mayores reacciones de la crítica internacional.

Un drama sobre Lorca que conquista Cannes

"La bola negra" es una producción ambientada en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017) que utiliza la figura de Federico García Lorca como hilo conductor para explorar la memoria histórica, la represión y la libertad sexual.

La película ha sido descrita por la crítica como una obra barroca, emocional y ambiciosa, y se ha convertido en una de las grandes sorpresas del festival pese a tratarse apenas del segundo largometraje del dúo.

Un premio compartido y un Cannes histórico para el cine español

El jurado, presidido por Park Chan-wook, ha decidido otorgar el premio de forma compartida entre Los Javis y Pawlikowski, en un palmarés especialmente repartido y con gran presencia internacional.

Con este reconocimiento, el cine español suma un nuevo hito en Cannes, consolidando el impacto de ‘La bola negra’, que incluso ha despertado interés de plataformas internacionales como Netflix.

Un palmarés encabezado por Cristian Mungiu

La Palma de Oro ha sido para el rumano Cristian Mungiu por "Fjord", mientras que el resto de premios han destacado a cineastas como Andrey Zvyagintsev, Valeska Grisebach o Ryusuke Hamaguchi, en una edición marcada por la diversidad de estilos y el peso del cine europeo.