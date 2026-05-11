Cannes arranca con las películas españolas como grandes protagonistas

La 79ª Edición del Festival de Cannes 2026 arranca este martes 12 de mayo hasta el próximo 23 de mayo de 2026. Las películas españolas “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar, “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen y “La bola negra”, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, competirán por la Palma de Oro.

Ninguno de los cuatro directores fue reconocido hasta ahora con el máximo galardón del certamen galo. Esta concurrencia de películas españolas en la sección oficial no se producía desde 1954 cuando, según la publicación Industrias del cine, compitieron hasta cuatro cintas: “Aventuras del barbero de Sevilla”, de Ladislao Vajda; “Todo es posible en Granada”, de Carlos Blanco y José Luis Sáenz de Heredia, “Cómicos”, de Juan Antonio Bardem; y “Sangre y luces”, de Georges Rouquier y Ricardo Muñoz Suay.

Sin embargo, nunca tres largometrajes españoles compitieron por la Palma de Oro, ya que este galardón se concedió por primera vez en 1955. El año pasado optaron al galardón dos metrajes españoles, “Sirat”, de Oliver Laxe, y “Romería”, de Carla Simón, pero la Palma de Oro fue para “Un simple accidente”, del iraní Jafar Panahi. La única película española que hasta el momento ganó la Palma de Oro es “Viridiana”, de Luis Buñuel.

Aunque ninguno de los tres realizadores obtuvo hasta ahora la Palma de Oro en Cannes, Almodóvar sí fue reconocido en el certamen con premios como el de Mejor Director por “Todo sobre mi madre” en 1999 y Mejor Guión por “Volver”, en 2006. Por su parte, Rodrigo Sorogoyen, optó a la Palma de Oro en 2022 por “As bestas”.