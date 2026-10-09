Judeline, junto a Rossy de Palma en el vídeo de su nueva canción

La cantante Judeline en el nuevo vídeo de 'La falda' junto a Rossy de Palma

La artista gaditana Lara Fernández, conocida como Judeline, estenó ayer el single “La falda”, un videoclip en el que se acompaña de la actriz Rossy de Palma. Así, mezcla una base de reguetón con coros de cantaoras, con una raíz flamenca que contrapone con algunos versos rapeados. También incluye un “sample” del compositor francés Yann Tiersen, conocido especialmente por su trabajo en películas como “Amélie”.

Además de la aparición de Rossy de Palma, el vídeo está protagonizado por el actor mexicano Diego Calva y está inspirado en la iconografía española, concretamente, en Andalucía. Además, el universo visual se construye a través de la moda de Dior.

De este modo, Judeline hace un homenaje a “Jamón, jamón” (1992), el filme de Bigas Luna protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem.