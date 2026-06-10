Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026: "Me siento sumamente honrado de unirme a este listado tan distinguido"

El escritor británico Julian Barnes ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El jurado ha leído este miércoles el fallo, a las 12,00 horas, en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo. La candidatura de Barnes fue propuesta por Socorro Suárez Lafuente, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo.

Julian Patrick Barnes (Leicester, Reino Unido, 19 de enero de 1946) estudió Lenguas Modernas en el Magdalen College de Oxford. Posteriormente trabajó durante tres años como lexicógrafo para el diccionario Oxford y desarrolló su carrera como crítico literario y de televisión, además de redactor en el New Statesman y en el Sunday Times. Ha sido también columnista de The Observer y de The New Yorker.

Considerado una de las figuras más destacadas de la narrativa inglesa contemporánea, Barnes debutó con Metroland (1980) (Metrolandia, 1989), obra por la que obtuvo el Premio Somerset Maugham en 1981. Dos años más tarde publicó Before She Met Me (1982) (Antes de conocernos, 2006).

En 1984 fue finalista del Premio Booker con Flaubert's Parrot (El loro de Flaubert, 1986), novela que obtuvo el Premio Geoffrey Faber Memorial y el Premio Médicis. Volvió a ser finalista en 1998 con England, England (Inglaterra, Inglaterra, 1999) y en 2005 con Arthur & George (2005). En 1986 publicó Staring at the Sun (Mirando al sol, 1987) y en 1989 A History of the World in 10½ Chapters (Una historia del mundo en 10 capítulos y medio, 1990).

A estas obras se suman Talking It Over (1991) y su continuación Love, etc. (2000) (Hablando del asunto, 1993; Amor, etcétera, 2001), así como The Porcupine (1992) (El puercoespín, 1994). En 2011 obtuvo el Premio Booker por The Sense of an Ending (El sentido de un final, 2012). Entre sus trabajos más recientes figuran The Noise of Time (2016) (El ruido del tiempo, 2016), The Only Story (2018) (La única historia, 2019) y Elizabeth Finch (2022) (Elizabeth Finch, 2023).

Barnes ha cultivado también la novela policíaca bajo el seudónimo de Dan Kavanagh, con títulos como Duffy (1980) (Duffy, 2016), Fiddle City (1981), Putting the Boot In (1985) (Con las botas puestas, 1993) y Going to the Dogs (1987). Asimismo, es autor de libros de relatos como Cross Channel (1996) (Al otro lado del Canal, 1997), The Lemon Table (2004) (La mesa limón, 2007) y Pulse (2011) (Pulso, 2017).

En el ámbito del ensayo ha publicado Letters from London (1995), Something to Declare (2002), Through the Window (2012), Keeping an Eye Open: Essays on Art (2015) (Con los ojos bien abiertos: ensayos sobre arte, 2018), The Pedant in the Kitchen (2003) (El perfeccionista en la cocina, 2006) y Changing My Mind (Mis cambios de opinión, 2025).

Entre sus obras memorialísticas destacan Nothing to be Frightened Of (2008) (Nada que temer, 2010), Levels of Life (2013) (Niveles de vida, 2014) y Departure(s) (2026) (Despedidas, 2026), con la que ha anunciado su despedida de la literatura. Es autor también de la biografía The Man in the Red Coat (2019) (El hombre de la bata roja, 2021).

Comprometido con los derechos humanos, colabora con organizaciones como Freedom from Torture y Dignity in Dying. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Jerusalén (2021), el E. M. Forster de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras (1986), el Premio Femina étranger por Hablando del asunto (1992), el Premio Estatal de Austria de Literatura Europea (2004) y el Premio David Cohen (2011). Es, además, Caballero de las Artes y las Letras de Francia desde 2004.

En esta edición concurrían al galardón de las Letras un total de 37 candidaturas de 24 nacionalidades. Este ha sido el séptimo de los ocho Premios Princesa de Asturias convocados en su cuadragésima sexta edición.

"Encantado" de recibir un galardón "del que tenía conocimiento desde hace muchos años"

El escritor británico elegido Premio Princesa de las Letras 2026, ha asegurado estar "encantado" de recibir el galardón, "del que tenía conocimiento desde hace muchos años". "La valía de un premio siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente, y me siento sumamente honrado de unirme a este listado de tan distinguidas personas de todo el mundo", ha indicado el escritor tras conocer la decisión del jurado.

El jurado ha destacado su condición de "extraordinario narrador y ensayista", dotado de humor e ironía, así como de un "optimismo melancólico y un pesimismo alegre", según sus propias palabras.