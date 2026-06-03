Messi, premio Princesa de Asturias de los Deportes: "Ojalá mi historia sirva a muchos niños para seguir soñando"

"Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando". Son las primeras palabras del futbolista argentino Lionel Messi después de que conocerse que este año recibirá el premio Princesa de Asturias de los Deportes, un reconocimiento que ha considerado "un orgullo enorme".

Aunque ahora ya no reside en España, el delantero ha reconocido que al país como parte fundamental de su vida: "Ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí", ha sostenido, al tiempo que ha compartido el galardón con todas las personas que le han acompañado a lo largo de su trayectoria deportiva y de su vida personal y familiar.

Finalmente, haciendo alusión a los motivos por los cuales se concede esta distinción, Leo Messi ha lanzado un mensaje a los jóvenes: "A seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña".

Y es que el premio Princesa de Asturias de los Deportes se concede a "las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos".

Cada uno de los premios Princesa de Asturias, en sus distintas categorías, está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros en metálico.