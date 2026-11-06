Muere a los 52 años Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por "Una mujer fantástica"

El cineasta chileno Sebastián Lelio ha muerto este viernes a los 52 años, según han confirmado sus familiares a través de un comunicado difundido en redes sociales. El director, ganador del Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2018 por "Una mujer fantástica", fue hallado sin vida en su domicilio del barrio de Las Condes, en Santiago de Chile, según informaron medios locales.

«Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia», señalaron sus familiares en el escrito, en el que comunicaron su fallecimiento «por motivos de salud». El comunicado fue difundido por su pareja, la actriz Amalia Kassai.

Nacido el 8 de marzo de 1974 en Mendoza (Argentina), Lelio se trasladó a Chile con su familia cuando tenía dos años. Allí desarrolló su carrera cinematográfica, después de formarse en la Escuela de Cine de la Universidad de Chile. Debutó en el largometraje con La sagrada familia (2006), a la que siguieron Navidad (2009) y El año del tigre (2011).

Su primer gran reconocimiento internacional llegó con Gloria (2013), protagonizada por Paulina García, que obtuvo el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín. Sin embargo, fue Una mujer fantástica (2017), con Daniela Vega como protagonista, la película que lo consagró internacionalmente.

La cinta, que narra la lucha de una mujer trans por defender su dignidad frente a la discriminación tras la muerte de su pareja, consiguió el Goya a mejor película iberoamericana y el Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2018. Se convirtió así en la primera producción chilena en lograr la estatuilla en esta categoría.

Una carrera internacional

Tras el éxito de Una mujer fantástica, Lelio amplió su trayectoria con producciones internacionales como Disobedience (2017), protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell (2018), una adaptación estadounidense de su propia película Gloria con Julianne Moore, y El prodigio (2022), protagonizada por Florence Pugh.

Su último largometraje, La Ola, se estrenó en el Festival de Cannes y abordó la revolución feminista de las universitarias chilenas a través de una propuesta musical que combinaba política y espectáculo. Para desarrollar el proyecto, el director trabajó durante siete años con un equipo mayoritariamente femenino.

En el momento de su fallecimiento, el cineasta trabajaba en la adaptación cinematográfica de Poeta chileno, la novela homónima del escritor Alejandro Zambra, publicada en 2020. La producción, impulsada por Fábula, la compañía de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, estaba llamada a convertirse en su décimo largometraje.