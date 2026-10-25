Muere a los 85 años el director de cine José Luis García Sánchez, ganador del Oso de Oro por "Las truchas"

El director José Luis García Sánchez, ganador del Oso de Oro de Berlín en 1978 por Las truchas, falleció a los 85 años.

El director y guionista José Luis García Sánchez ha fallecido este domingo a los 85 años, dejando una extensa trayectoria vinculada al cine español. Ganador del Oso de Oro del Festival de Berlín por Las truchas, en 1978, también recibió la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y obtuvo dos premios Goya por su trabajo como guionista.

Nacido en Salamanca en 1941, García Sánchez se licenció en Derecho y Sociología antes de dedicarse al mundo audiovisual. A lo largo de su carrera trabajó como director, guionista, productor y actor, y dirigió más de una treintena de películas. Entre sus títulos más conocidos figuran La corte de Faraón, Divinas palabras y Suspiros de España (y Portugal).

Su reconocimiento internacional llegó con Las truchas, película con la que ganó el Oso de Oro de la Berlinale en 1978. Años después, sumó dos premios Goya como guionista: uno por Belle Époque, que escribió junto a Rafael Azcona y Fernando Trueba, y otro por Tirano Banderas.

Un referente del cine español

La Academia de Cine ha recordado al realizador como un «cronista de su tiempo», destacando su mirada sobre la cultura española, su inteligencia y su sentido del humor. También ha puesto en valor su capacidad para reunir a profesionales del sector y mantener una larga trayectoria de colaboración y amistad con figuras destacadas del cine.

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Entre sus colaboradores y amigos se encontraban Rafael Azcona, Ana Belén, Víctor Manuel, Juan Diego, Charo López, José Sacristán y Fernando Trueba. La institución subraya que García Sánchez pasó casi seis décadas desarrollando proyectos, recuperando el patrimonio cinematográfico y trabajando con distintas generaciones de profesionales.

Su filmografía incluye también La corte de Faraón, que le valió la Concha de Plata a la mejor dirección en el Festival de San Sebastián, y Divinas palabras, adaptación de la obra de Ramón del Valle-Inclán. Su último largometraje fue Los muertos no se tocan, nene, estrenado en 2011.

En el ámbito personal, estaba casado con la cantante Rosa León. Su hijo, Víctor García León, también ha seguido sus pasos como director de cine.