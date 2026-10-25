Muere a los 74 años el escritor japonés Ryu Murakami
OBITUARIO
El autor japonés, reconocido por novelas como “Azul casi transparente” y “Sopa de miso”, recibió varios de los principales premios literarios de su país y llevó algunas de sus obras al cine
El escritor japonés Ryu Murakami murió el pasado sábado 17 de octubre en su domicilio a los 74 años, según anunciaba esta semana su editorial, Gentosha, a través de un comunicado en su web. Los servicios funerarios del autor se llevaron a cabo “en la intimidad familiar por deseo de sus allegados”.
Murakami nació en la ciudad portuaria de Sasebo, en la prefectura de Nagasaki, en 1952. De acuerdo con Anagrama, su editorial en España, está considerado como uno de los escritores más originales y valiosos de la literatura japonesa actual.
Su primera novela corta, “Azul casi transparente”, tuvo un gran éxito y fue traducida a numerosos idiomas. También trabajó en el cine, donde dirigió, entre otras películas, adaptaciones de sus propias obras, como “Azul casi transparente” o “Topaz”.
El autor publicó su primera novela cuando aún estaba en la universidad, en 1976, consiguiendo el Premio Gunzo para nuevos escritores y el Premio Akutagawa. El libro, que sigue a un grupo de jóvenes inmersos en una espiral de sexo, drogas, violencia y rock cerca de una base militar estadounidense en Japón, se convirtió en un éxito, con unos 3,5 millones de ejemplares vendidos.
En 1980, el novelista recibió el Premio Noma a la Revelación Literaria por “Coin Locker Babies”, en 1997 se hizo con el Premio Literario Yomiuri por “Sopa de miso” y en 2005 “Sal de la península” le valió el Premio Noma de Artes Literarias y el Premio Mainichi de Cultura Editorial.
Murakami participó en la adaptación cinematográfica de varias de sus obras, incluyendo “Tokyo Decadence” y “Kyoko”. También han sido llevadas al cine “Audition”, “Piercing” y “Karaoke Terror”, entre otras.
Además de dedicarse a la escritura, Murakami fue el entrevistador principal del programa sobre economía y negocios de TV “Tokyo Cambrian Palace”.
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