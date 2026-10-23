Muere a los 76 años Augusto Delkáder, exdirector general de la Cadena SER y exdirector adjunto de El País

El periodista Augusto Delkáder ha muerto este viernes en Madrid a los 76 años. Vinculado durante más de cinco décadas al periodismo, fue uno de los miembros del equipo fundador de El País, donde ejerció como director adjunto, y ocupó distintos cargos de responsabilidad en la Cadena SER, que contribuyó a transformar hasta convertirla en una referencia de la radio informativa en España.

Nacido en Cádiz en 1950, Delkáder se licenció en Derecho y Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera en el Diario de Cádiz, del que llegó a ser director en 1976, antes de incorporarse al equipo que puso en marcha El País ese mismo año.

En el periódico de PRISA desarrolló buena parte de su trayectoria durante los primeros años de la Transición. Fue subdirector y, posteriormente, director adjunto, desde donde participó en el desarrollo de uno de los diarios más influyentes de España.

Augusto Delkáder y la transformación de la Cadena SER

En 1987 se incorporó a la Cadena SER, donde comenzó dirigiendo los servicios informativos. En 1990 fue nombrado director general y, posteriormente, asumió responsabilidades como consejero delegado de la SER y de Unión Radio, además de puestos directivos en el Grupo PRISA.

Su gestión estuvo marcada por la modernización de los formatos radiofónicos, la consolidación de la información como eje de la programación y la expansión internacional del grupo, especialmente en América Latina. También defendió la importancia de las emisoras locales dentro de una estructura radiofónica de alcance nacional.

Compañeros y profesionales que trabajaron con él han destacado su capacidad para formar equipos, su exigencia profesional y la confianza que depositaba en las redacciones. Su llegada a la radio supuso, además, un cambio en la relación entre información y entretenimiento, con una apuesta por formatos más modernos sin renunciar al rigor periodístico.

"En caso de duda, haz periodismo"

Una de las frases más recordadas de Augusto Delkáder resume su concepción del oficio: "En caso de duda, haz periodismo". La máxima se convirtió en una referencia para distintas generaciones de periodistas y sintetiza su defensa de la información como principio fundamental de la profesión.

En 2021 dejó sus responsabilidades ejecutivas en PRISA y fue nombrado presidente de honor de la Cadena SER, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al desarrollo de la emisora.

A lo largo de su carrera recibió distintos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Andalucía y el nombramiento como hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Su fallecimiento deja una trayectoria vinculada a algunos de los principales cambios que experimentaron la prensa y la radio españolas durante las últimas décadas.