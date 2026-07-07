Muere a los 87 años la actriz Louise Lasser, figura de culto del cine y la televisión estadounidense

Louise Lasser desarrolló una carrera de más de cinco décadas en el cine y la televisión estadounidense, en una imagen de archivo.

La actriz Louise Lasser, conocida por sus papeles en películas como Toma el dinero y corre, Bananas o Réquiem por un sueño, y por haber sido la primera esposa del cineasta Woody Allen, ha fallecido a los 87 años en su domicilio de Manhattan (Nueva York), según ha confirmado su familia a medios estadounidenses.

Lasser alcanzó la popularidad en la década de los setenta gracias a la serie Mary Hartman, Mary Hartman (1976-1977), una sátira televisiva creada por Norman Lear en la que interpretó a una ama de casa de Ohio. Su trabajo le valió un premio Emmy, consolidándola como uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense.

Antes de ese éxito, desarrolló buena parte de su carrera junto a Woody Allen, con quien contrajo matrimonio en 1966 y de quien se divorció tres años después. Ambos colaboraron en los inicios de sus trayectorias profesionales y compartieron reparto en títulos como Lily, la tigresa (1966), Toma el dinero y corre (1969), Bananas (1971) y Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar (1972).

Durante las décadas de 1980 y 1990 continuó trabajando en cine, participando en producciones como El hábito no hace al monje (1980), Ola de crímenes, ola de risas (1985) y Una novia para dos (1987).

Su carrera experimentó un nuevo reconocimiento gracias a su participación en películas de culto como Happiness (1998), de Todd Solondz, donde interpretó a la matriarca de una familia disfuncional, y Réquiem por un sueño (2000), dirigida por Darren Aronofsky.

En sus últimos años también apareció en la serie Girls, creada por Lena Dunham, y realizó un cameo en Funny Pages (2022), poniendo el broche a una trayectoria de más de cinco décadas en el cine y la televisión.

Con su fallecimiento desaparece una de las intérpretes más singulares del audiovisual estadounidense, recordada tanto por su versatilidad como por su condición de actriz de culto para varias generaciones de cinéfilos.