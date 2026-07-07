La hemos oído nombrar tantas veces en el cine que parece que hubiéramos estado allí.

A unos 80 kilómetros al norte de Nueva York se encuentra esta academia que cuenta con uno de los campus más extensos del mundo.

La Academia Militar de los Estados Unidos, también conocida como West Point, fue creada en 1802 y es el instituto de formación militar más antiguo del país.

Más de 80.000 estudiantes se han graduado en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point.

Tres reconocidos generales de cinco estrellas (General of the Army) estudiaron en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Estos tres graduados históricos son: Douglas MacArthur, promoción de 1903 (graduado con uno de los promedios más altos en la historia de la academia); Dwight D. Eisenhower, promoción de 1915, y Omar Bradley, de la promoción de 1915.

Cabe destacar que los dos últimos se graduaron en la histórica promoción de 1915, conocida como “la promoción en la que cayeron las estrellas” debido a que 59 de sus 164 graduados alcanzaron el rango de general.

Los requisitos de entrada consisten en un examen universitario, duras pruebas físicas y una serie de referencias personales

La misión de la academia es “educar, entrenar e inspirar al cuerpo de cadetes para que cada graduado represente el compromiso de carácter con los valores de Servicio, Honor y Patria, y esté preparado para una carrera profesional de excelencia y servicio a la nación como oficial del ejército de los Estados Unidos”. Los requisitos de entrada consisten en un examen universitario, duras pruebas físicas y una serie de referencias personales.

Dos presidentes de los Estados Unidos han estudiado y se han graduado en la Academia Militar de West Point: Ulysses S. Grant, de la promoción de 1843, y Dwight D. Eisenhower de la de 1915.

Hoy nuestra efeméride se produce porque hace 50 años exactamente se rompió un techo de cristal, dado que el 7 de julio de 1976 fue aceptado por primera vez el ingreso de las mujeres en la academia. En la actualidad, las mujeres representan el 15% del total de estudiantes de primer año.

Propina | Echar con cajas destempladas

Este dicho tiene un origen muy curioso y militar.

Cuando degradaban a un militar y le quitaban los galones, según las ordenanzas militares españolas, se solía formar la unidad del condenado, con los tambores del regimiento para con cada repique arrancar un galón o condecoración, pero los redobles se hacían sin tensar la caja del tambor (sin estar templados) y así sonaban mal, de ahí el dicho “echar con cajas destempladas”.