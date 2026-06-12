Muere David Hockney a los 88 años, referente del arte contemporáneo y del Pop Art británico
OBITUARIO
David Hockney, considerado uno de los máximos exponentes del Pop Art y célebre por sus icónicas pinturas de piscinas californianas, el artista británico deja un legado fundamental en la historia del arte contemporáneo
El pintor británico David Hockney, una de las figuras más influyentes del arte de los siglos XX y XXI, ha fallecido este jueves a los 88 años en su domicilio, según ha confirmado su publicista, Erica Bolton.
Considerado uno de los grandes referentes del Pop Art, Hockney revolucionó la pintura con su uso del color, la luz y escenas cotidianas que se convirtieron en auténticos símbolos de la cultura visual contemporánea. Sus famosas piscinas californianas, bañadas por el sol, marcaron una época y definieron buena parte de su legado artístico.
Nacido en el norte de Inglaterra, desarrolló gran parte de su carrera entre Londres, Los Ángeles y París, donde creó algunas de sus obras más reconocidas. También fue pionero en la representación de la homosexualidad en el arte moderno y llegó a convertirse en uno de los artistas vivos más cotizados del mundo.
Hockney continuó trabajando prácticamente hasta el final de su vida. Su muerte deja huérfano al arte contemporáneo de uno de sus creadores más innovadores, influyentes y admirados.
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