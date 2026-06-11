Así es el mural de récord de Baiona: el más grande de España en el espigón de A Doca

Baiona ha inaugurado el mayor mural artístico de España, una intervención de gran formato situada en el espigón de A Doca. La obra, realizada por la artista gallega Lula Goce, cuenta con 343 metros de longitud y cerca de 1.400 metros cuadrados de superficie, convirtiendo este enclave vinculado a la tradición marinera en un nuevo referente cultural y turístico.

El proyecto ha sido impulsado por la Fundación Banco Sabadell, Portos de Galicia y el Concello de Baiona, y se ha desarrollado mediante un proceso de creación participativa con la implicación de vecinos, centros educativos, asociaciones culturales y colectivos vinculados al mar.

El mural incorpora elementos de la identidad local, con referencias al mundo marinero, la infancia y la naturaleza. La composición está protagonizada por un niño y una niña como figuras simbólicas, rodeados de escenas relacionadas con la pesca tradicional, embarcaciones y elementos vegetales.

La actuación forma parte de un plan más amplio de mejora del muelle, que incluyó una inversión previa de unos 330.000 euros, con el objetivo de potenciar su valor patrimonial, cultural y turístico dentro de la villa.