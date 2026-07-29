Muere a los 50 años el DJ francés Kavinsky, autor del icónico tema "Nightcall"

El músico y productor francés Kavinsky, conocido por popularizar el tema "Nightcall", ha fallecido a los 50 años. El artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue hallado muerto este martes en su domicilio de París. La Fiscalía de la capital francesa ha informado de que la causa de la muerte continúa bajo investigación y que, por el momento, no se han encontrado indicios de criminalidad.

Kavinsky alcanzó fama internacional en 2010 gracias a "Nightcall", una canción producida junto a Guy-Manuel de Homem-Christo que se convirtió en un fenómeno mundial tras formar parte de la banda sonora de Drive, protagonizada por Ryan Gosling. El tema acabó convirtiéndose en una de las composiciones más representativas del synthwave y fue versionado o sampleado por artistas como London Grammar, Childish Gambino o Phoenix.

El artista volvió a situarse en el foco internacional durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó "Nightcall" junto a Phoenix y la cantante belga Angèle. Tras conocerse la noticia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le rindió homenaje asegurando que su legado será "un motivo de orgullo francés para siempre".

Nacido en París en 1975, Belorgey comenzó a producir música a principios de los años 2000 y construyó un universo artístico inspirado en los videojuegos, el cine y la estética de los años 80. Su alter ego, Kavinsky, era un personaje ficticio que, según su historia, regresaba convertido en un zombi tras sufrir un accidente con un Ferrari para crear música electrónica.

A lo largo de su carrera publicó dos álbumes de estudio, OutRun (2013) y Reborn (2022). Aunque nunca volvió a igualar el impacto de "Nightcall", su sonido marcó a toda una generación de productores y aficionados a la electrónica, consolidándolo como uno de los grandes referentes del synthwave contemporáneo.