Muere Glen Hansard, protagonista de Once y ganador de un Oscar por "Falling Slowly", a los 56 años

El músico y actor irlandés Glen Hansard, protagonista de la aclamada película Once y ganador del Oscar a la mejor canción original por Falling Slowly en 2008, ha fallecido este miércoles a los 56 años en un accidente de motocicleta ocurrido en las inmediaciones de Dublín, según han confirmado la Policía irlandesa y su agencia de representación.

El siniestro se produjo de madrugada en una carretera cercana a la capital irlandesa. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del artista. La familia ha solicitado respeto por su privacidad mientras la investigación policial continúa abierta.

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente de moto donde murió Glen Hansard. | Europa Press

Hansard, nacido en Dublín el 21 de abril de 1970, comenzó su carrera como músico callejero antes de fundar en 1990 la banda de rock The Frames, con la que publicó varios discos y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música irlandesa. Su primer contacto con el cine llegó en 1991, cuando participó en The Commitments, dirigida por Alan Parker.

El reconocimiento internacional llegó en 2007 con Once, la película independiente dirigida por John Carney que protagonizó junto a la cantante checa Markéta Irglová. La cinta, que narraba la historia de dos músicos callejeros en Dublín, se convirtió en un fenómeno inesperado y obtuvo el Oscar a la mejor canción original gracias al tema Falling Slowly, compuesto e interpretado por ambos artistas. El éxito del filme dio lugar posteriormente a una adaptación teatral premiada con varios galardones Tony.

Además de su trayectoria con The Frames, Hansard desarrolló una carrera en solitario y formó junto a Irglová el dúo The Swell Season, con el que publicó varios trabajos. Su relación artística y personal inspiró parte de su música y quedó reflejada en el documental The Swell Season (2011).

Aunque su presencia como actor fue esporádica tras Once, Hansard continuó vinculado al cine aportando canciones a diferentes producciones y realizando pequeñas apariciones en películas y series. Durante más de tres décadas fue considerado uno de los músicos irlandeses más influyentes de su generación, con un estilo marcado por el folk, el rock y la influencia de artistas como Leonard Cohen, Van Morrison y Bob Dylan.

Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia en el mundo de la música y el cine, que despiden a uno de los artistas más representativos de la escena irlandesa contemporánea.