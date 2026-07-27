Muere Sara Gilson, influencer estadounidense, a los 43 años

Sara Gilson, influencer estadounidense, murió a los 43 años y las autoridades policiales están investigando a su ex marido, Jeremiah Duffey y aseguran que puede ser el culpable de su muerte.

El cuerpo de la joven, junto al de su exmarido Jeremiah Duffey, fue hallado sin vida el pasado jueves 23 de julio. Gilson recibió disparos por parte de Duffey, quien posteriormente se quitó la vida. Las autoridades policiales ya lo han clasificado como asesinato-suicidio.

Tras su fallecimiento, familiares y amigos han iniciado una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a sus hijos: “Su repentina y desgarradora pérdida ha dejado a toda una comunidad de luto, pero la mayor pérdida la sienten sus dos preciosos hijos, quienes ahora deberán enfrentar la vida sin su amorosa madre”.

Sara Gilson se había establecido como una figura con cierto reconocimiento en redes sociales. Prueba de ello era que, en TikTok, la nacida en Oklahoma acumulaba más de cincuenta mil seguidores. No obstante, su situación no parecía ser la mejor a nivel personal. Desde 2021, Gilson tuvo problemas con Jeremiah Duffey, para quien solicitó protección legal y diversas órdenes de alejamiento. El 12 de julio la influencer denunció que su exmarido era un pedófilo.