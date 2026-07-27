Muere Sara Gilson, influencer estadounidense, a los 43 años
OBITUARIO
La influencer estadounidense de 43 años, Sara Gilson, fue hallada muerta con signos de disparos junto al cuerpo de su ex marido, que también se quitó la vida. Desde 2021 había solicitado protección legal y ordenes de alejamiento contra Jeremiah Duffey
Sara Gilson, influencer estadounidense, murió a los 43 años y las autoridades policiales están investigando a su ex marido, Jeremiah Duffey y aseguran que puede ser el culpable de su muerte.
El cuerpo de la joven, junto al de su exmarido Jeremiah Duffey, fue hallado sin vida el pasado jueves 23 de julio. Gilson recibió disparos por parte de Duffey, quien posteriormente se quitó la vida. Las autoridades policiales ya lo han clasificado como asesinato-suicidio.
Tras su fallecimiento, familiares y amigos han iniciado una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a sus hijos: “Su repentina y desgarradora pérdida ha dejado a toda una comunidad de luto, pero la mayor pérdida la sienten sus dos preciosos hijos, quienes ahora deberán enfrentar la vida sin su amorosa madre”.
Sara Gilson se había establecido como una figura con cierto reconocimiento en redes sociales. Prueba de ello era que, en TikTok, la nacida en Oklahoma acumulaba más de cincuenta mil seguidores. No obstante, su situación no parecía ser la mejor a nivel personal. Desde 2021, Gilson tuvo problemas con Jeremiah Duffey, para quien solicitó protección legal y diversas órdenes de alejamiento. El 12 de julio la influencer denunció que su exmarido era un pedófilo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
Cándida Loureiro e a Galicia remedada
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 27 de julio
Lo último
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Ourense es un gran solar sin sombra?
77.000 NUEVOS CLIENTES
Abanca gana 386 millones en el primer semestre del 2026