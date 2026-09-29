Muere Gonzalo Suárez a los 92 años, director de "Remando al viento" y premiado con la Calpurnia de Honra en el OUFF 2021

El cine español despide a Gonzalo Suárez, fallecido este martes en Madrid a los 92 años. Director, escritor y guionista, Suárez desarrolló durante más de seis décadas una trayectoria marcada por una mirada personal y por una filmografía que incluye títulos como Remando al viento, Beatriz o Epílogo, además de trabajos para televisión como La Regenta y Los pazos de Ulloa.

Nacido en Oviedo en 1934, comenzó su trayectoria profesional como periodista y escritor antes de adentrarse en el cine. A lo largo de su carrera recibió algunos de los principales reconocimientos de la cinematografía española, entre ellos el Goya al mejor director por Remando al viento en 1988, el Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

En 2026 había recibido además el Goya de Honor, concedido por la Academia de Cine en reconocimiento a toda su trayectoria.

Gonzalo Suárez, premiado con la Calpurnia del OUFF

La relación de Gonzalo Suárez con Ourense quedó especialmente vinculada al Ourense Film Festival (OUFF). En 2021, el certamen le concedió el premio Calpurnia, su máximo reconocimiento, como homenaje a su trayectoria cinematográfica.

Suárez recogió el galardón durante la edición de 2021 del festival, en una gala celebrada en Ourense. Durante su estancia en la ciudad compartió además recuerdos y anécdotas de una carrera dedicada al séptimo arte.

El reconocimiento del OUFF se sumó así a una extensa lista de premios recibidos por el cineasta, que también fue distinguido con el Premio Luis Buñuel del Festival Internacional de Cine de Huesca y nombrado Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa.

Una trayectoria entre cine, literatura y televisión

Su obra cinematográfica estuvo marcada por la adaptación y reinterpretación de referentes literarios. Remando al viento, centrada en Mary Shelley y Lord Byron, fue uno de sus trabajos más reconocidos y le valió el Goya a la mejor dirección.

También llevó a la pantalla obras de autores como Valle-Inclán, con Beatriz, y participó en adaptaciones televisivas de clásicos de la literatura española. Su carrera combinó así la dirección cinematográfica con la escritura y el periodismo, facetas que desarrolló desde sus primeros años profesionales.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras singulares de varias generaciones del cine español, cuya trayectoria fue reconocida en vida por instituciones y festivales como el OUFF, que le concedió su Calpurnia en 2021.