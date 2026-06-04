Muere a los 56 años Marjane Satrapi Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

La artista gráfica Marjane Satrapi, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024, en una imagen de archivo.

La historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi, conocida internacionalmente por su obra Persépolis, ha fallecido a los 56 años, según ha confirmado su familia. La artista, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, habría muerto “de tristeza” más de un año después del fallecimiento de su marido, Mattias Ripa.

Satrapi (Irán, 1969), una de las voces más influyentes del cómic autobiográfico contemporáneo, alcanzó la fama mundial a principios de los años 2000 con Persépolis, una obra en la que relató su infancia y juventud en Irán, marcada por la revolución islámica y la represión social, especialmente hacia las mujeres. El cómic se convirtió en un fenómeno editorial y cultural y fue posteriormente adaptado al cine de animación en 2007, cosechando un amplio reconocimiento internacional.

Exiliada en Francia desde 1994 y naturalizada francesa en 2006, Satrapi desarrolló una prolífica carrera como autora, ilustradora y cineasta, consolidándose como una figura clave en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Su obra fue reconocida en el Festival de Angulema y en el mundo del cine con premios como el César y el Premio del Jurado en Cannes.

En su discurso al recoger el Princesa de Asturias, Satrapi defendió la importancia de la empatía y la educación en valores como base de la convivencia, subrayando su visión humanista de la sociedad.

En los últimos años, la autora también había sido una voz crítica con la situación política en Irán y con la postura de distintos gobiernos europeos, llegando incluso a rechazar la Legión de Honor francesa en señal de protesta.

Su fallecimiento deja un amplio legado artístico y político, con Persépolis como una de las obras fundamentales del cómic contemporáneo.