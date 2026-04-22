Muere Luis Puenzo, director de cine argentino

Luis Adalberto Puenzo, director, guionista y productor cuya obra marcó un punto de inflexión en la historia del cine argentino, falleció en Buenos Aires a los 80 años. Su trayectoria, profundamente ligada a los procesos políticos, culturales y sociales de su país, lo convirtió en una de las voces más reconocidas y respetadas del cine latinoamericano contemporáneo.

Nacido en Buenos Aires en 1946, Puenzo inició su camino profesional en el ámbito de la publicidad, donde desarrolló una sensibilidad visual que más tarde trasladaría al cine. A comienzos de los años setenta dirigió sus primeros largometrajes, trabajos que revelaban ya una preocupación por la identidad, la memoria y las tensiones de la vida argentina. Su nombre, sin embargo, quedaría definitivamente asociado a una obra que trascendió fronteras y épocas.

En 1985 estrenó “La historia oficial”, película que abordó con una mirada íntima y contundente las heridas abiertas por la última dictadura militar. La historia de una madre que descubre el origen real de su hija adoptiva se convirtió en un símbolo de la recuperación democrática y en una referencia ineludible del cine político latinoamericano. El 24 de marzo de 1986 se hizo con el Oscar a la mejor película extranjera.

Tras ese éxito, desarrolló una carrera que combinó proyectos nacionales e internacionales. Dirigió adaptaciones literarias de gran envergadura, trabajó con figuras destacadas del cine global y mantuvo siempre un interés por relatos que exploraran la condición humana en contextos de crisis, desplazamiento o conflicto moral. Su filmografía, aunque no extensa, se caracteriza por la coherencia temática y la ambición narrativa.

Además de su labor creativa, Puenzo desempeñó un papel relevante en la institucionalidad del cine argentino. Participó en la creación de espacios de representación profesional, impulsó políticas de fomento y asumió responsabilidades públicas vinculadas al desarrollo de la industria audiovisual. Su visión sobre el rol del cine como herramienta cultural y social lo llevó a involucrarse activamente en debates sobre producción, exhibición y preservación del patrimonio cinematográfico.