Muere a los 68 años el periodista y escritor Tomás Bárbulo, autor de Aaiún

El periodista y escritor Tomás Bárbulo ha fallecido este miércoles en Madrid a los 68 años, tras una larga enfermedad degenerativa. Nacido en A Coruña en 1958, desarrolló buena parte de su carrera profesional en EL PAÍS, donde trabajó durante más de tres décadas y se convirtió en una de las voces de referencia sobre el Sáhara Occidental.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, fue también miembro fundador de los diarios Expansión, La Gaceta de los Negocios y El Sol. Su infancia en Sidi Ifni y su adolescencia en El Aaiún, donde residió hasta la Marcha Verde de 1975, marcaron profundamente su trayectoria profesional y literaria.

Como escritor, Bárbulo publicó el ensayo La historia prohibida del Sáhara Español, considerado una obra de referencia sobre el conflicto saharaui, además de las novelas La asamblea de los muertos, galardonada con el Premio de la Semana Negra de Gijón, Vírgenes y verdugos, adaptada al cine, y Aaiún, un thriller ambientado en los últimos meses de la presencia española en el Sáhara que vio la luz hace apenas unas semanas.

Tras conocerse la noticia, el Frente Polisario en España expresó su pesar por la pérdida de un autor que, según destacó, contribuyó a acercar la historia y la realidad del Sáhara Occidental con rigor y sensibilidad. Su fallecimiento deja una amplia trayectoria periodística y literaria ligada a la memoria del antiguo Sáhara Español y a la información internacional.