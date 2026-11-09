Nicanor Carballo, el autor de las piedras del Camino
OBITUARIO
Naciendo en Tioira (Maceda), tierra de buenos barros, Nicanor Carballo estaba destinado a ser lo que fue. Empezó casi de niño a moldear el barro, y después se pasó a la piedra convirtiéndose en un magnifico cantero-escultor. Emigrante en San Sebastian allí conoció al gran Chillida con el que trabajo algún tiempo y del que confeso haber aprendido mucho.
De vuelta a Orense, Nicanor no paró de hacer fuentes, cruceiros y restauraciones de edificios históricos. Los Amigos del Camino de la Vía de La Plata de Orense, de la que formaba parte aunque no caminaba mucho, le debemos una obra bonita y única; Mas de 100 “piedras” señalando el Camino a Santiago desde Orense, todas distintas y originales, que realizó convencido de que, como solía decir, “la piedra es el mejor testigo”. Con sus piedras Nicanor convirtió estas etapas del Camino en las mas artísticas de todos los caminos a Santiago.
De carácter afable, los que lo conocieron destacan de el su afán por aprender y conocer -”todos los días aprendía algo”, reconoce uno de sus hijos-. A los peregrinos a Santiago no nos quedara mas remedio que acordarnos de ti cada vez que nos tropecemos con una de tus hermosas piedras.
Gracias Nicanor. Aquí seguimos, caminando
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