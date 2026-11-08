Carrera popular San Martiño 2026 | Buscador de marcas y tiempos por carrera y categoría

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La Región te ofrece un buscador de marcas y tiempos. Aquí puedes localizar y consultar tu tiempo y/o el de tus conocidos sin importar que categoría de esta XLIX carrera popular de San Martiño. Puedes hacerlo ingresando el nombre o bien el número de dorsal. Consulta en esta herramienta multimedia.

Consulta tus marcas y tiempos en la Carrera San Martiño 2026.
Consulta tus marcas y tiempos en la Carrera San Martiño 2026. | La Región

La XLIX carrera popular de San Martiño congregño a más de 11.000 personas para recorrer Ourense en una cita que ya está marcada en rojo por los corredores de la ciudad y otros lugares.

Un evento para toda la familia, pudiendo participar desde la carrera absoluta hasta la categoría inclusiva pasando por los Sub-18, Sub-16, entre otros. Sí participaste o quieres conocer como quedaron tus conocidos, La Región, en colaboración con Porcentual, te ofrece un buscador de marcas.

¿Quieres saber qué tiempo hiciste en la carrera? Aquí puedes localizar y consultar tu tiempo y/o el de tus conocidos sin importar que categoría hayas o haya participado. Hazlo ingresando el nombre o bien el número de dorsal.

BUSCADOR: Clasificación en la Carrera de San Martíno, en la categoría ABSOLUTA

BUSCADOR: Clasificación en la Carrera de San Martíno, en la categoría SUB 18

BUSCADOR: Clasificación en la Carrera de San Martíno, en la categoría SUB 16

BUSCADOR: Clasificación en la Carrera de San Martíno, en la categoría SUB 14

BUSCADOR: Clasificación en la Carrera de San Martíno, en la categoría SUB 12

BUSCADOR: Clasificación en la Carrera de San Martíno, en la categoría SUB 10

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