Oscar 2026: Lista completa de ganadores con "Una batalla tras otra" y "Los pecadores" como triunfadoras
PREMIOS DE LA 98 EDICIÓN
"Una batalla tras otra" arrasa en la 98 edición de los Oscar con seis estatuillas. Aquí puedes consultar el listado completo de ganadores de los premios Oscar 2026.
El Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido la 98 edición de los premios Oscar en una gala que volvió a estar conducida por Conan O'Brien y en la que "Una batalla tras otra", la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora.
El filme de Paul Thomas Anderson se alzó con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección. "Sirat", la cinta española de Óliver Laxe que optaba a los galardones a mejor película internacional y mejor sonido, se fue finalmente de vacío. La otra gran vencedora fue "Los pecadores", que logró cuatro premios, entre ellos el Oscar a mejor actor para Michael B. Jordan.
Esta es la lista completa de ganadores de la 98 edición de los premios Oscar:
- Mejor actriz de reparto: Amy Madigan — "Weapons"
- Mejor película de animación: "Las guerreras K-pop"
- Mejor corto de animación: "The Girl Who Cried Pearls"
- Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley por "Frankenstein"
- Mejor maquillaje y peluquería: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por "Frankenstein"
- Mejor casting: Cassandra Kulukundis por "Una batalla tras otra"
- Mejor cortometraje: "Los cantores rusos" y "Dos personas intercambiando saliva"
- Mejor actor de reparto: Sean Penn por "Una batalla tras otra"
- Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra"
- Mejor guion original: Ryan Coogler por "Los pecadores"
- Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau por "Frankenstein"
- Mejores efectos especiales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por "Avatar: Fuego y ceniza"
- Mejor cortometraje documental: "Todas las habitaciones vacías", de Joshua Seftel
- Mejor documental: "Mr. Nobody contra Putin", de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin
- Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson por "Los pecadores"
- Mejor sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta por "F1: La película"
- Mejor montaje: Andy Jurgensen por "Una batalla tras otra"
- Mejor fotografía: Autumn Durald por "Los pecadores"
- Mejor película internacional: "Valor sentimental" (Noruega)
- Mejor canción original: "Golden" — "Las guerreras K-pop"
- Mejor dirección: Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra"
- Mejor actor: Michael B. Jordan por "Los pecadores"
- Mejor actriz: Jessie Buckley por "Hamnet"
- Mejor película: "Una batalla tras otra"
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