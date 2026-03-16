Oscar 2026: Lista completa de ganadores con "Una batalla tras otra" y "Los pecadores" como triunfadoras

Paul Thomas Anderson y Sarah Murphy aceptan el Oscar a mejor película durante la 98 edición de los premios Oscar.

El Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido la 98 edición de los premios Oscar en una gala que volvió a estar conducida por Conan O'Brien y en la que "Una batalla tras otra", la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora.

El filme de Paul Thomas Anderson se alzó con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección. "Sirat", la cinta española de Óliver Laxe que optaba a los galardones a mejor película internacional y mejor sonido, se fue finalmente de vacío. La otra gran vencedora fue "Los pecadores", que logró cuatro premios, entre ellos el Oscar a mejor actor para Michael B. Jordan.

Esta es la lista completa de ganadores de la 98 edición de los premios Oscar:

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan — "Weapons"

Mejor película de animación: "Las guerreras K-pop"

Mejor corto de animación: "The Girl Who Cried Pearls"

Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley por "Frankenstein"

Mejor maquillaje y peluquería: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por "Frankenstein"

Mejor casting: Cassandra Kulukundis por "Una batalla tras otra"

Mejor cortometraje: "Los cantores rusos" y "Dos personas intercambiando saliva"

Mejor actor de reparto: Sean Penn por "Una batalla tras otra"

Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra"

Mejor guion original: Ryan Coogler por "Los pecadores"

Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau por "Frankenstein"

Mejores efectos especiales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por "Avatar: Fuego y ceniza"

Mejor cortometraje documental: "Todas las habitaciones vacías", de Joshua Seftel

Mejor documental: "Mr. Nobody contra Putin", de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin

Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson por "Los pecadores"

Mejor sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta por "F1: La película"

Mejor montaje: Andy Jurgensen por "Una batalla tras otra"

Mejor fotografía: Autumn Durald por "Los pecadores"

Mejor película internacional: "Valor sentimental" (Noruega)

Mejor canción original: "Golden" — "Las guerreras K-pop"

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra"

Mejor actor: Michael B. Jordan por "Los pecadores"

Mejor actriz: Jessie Buckley por "Hamnet"

Mejor película: "Una batalla tras otra"