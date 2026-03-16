La marca ourensana Adolfo Domínguez viste a Óliver Laxe en los Oscar

Adolfo Domínguez, la marca ourensana de moda de autor, confeccionó un modelo exclusivo inspirado en la película "Sirat" para vestir al director de cine Óliver Laxe en la gala de los Oscar, celebrada en la madrugada de este lunes. “Es un honor que nos haya escogido para los Oscar de este año. Nos hemos inspirado en su película, directamente”, señala Tiziana Domínguez, directora de Diseño de la firma.

Tiziana Domínguez explica que el traje diseñado para Laxe refleja “esta tensión entre occidente, más estructurado, y oriente, más natural, más lánguido, más sensual”, un equilibrio que conecta con la estética y la narrativa de la película. El diseño combina líneas minimalistas con detalles delicados y fluidos, representando la unión entre la tradición y la modernidad que caracteriza tanto al director gallego como a la marca ourensana.

El director de cine también escogió hace dos semanas un traje de Adolfo Domínguez para asistir en el teatro Olympia de París a la gala de entrega de los premios César, consolidando así una relación de confianza y colaboración que se remonta a hace seis años, cuando trabajaron juntos en la película O que arde.

La colaboración entre Óliver Laxe y la marca ourensana refleja un vínculo artístico que pone de manifiesto la capacidad de Adolfo Domínguez para interpretar la esencia del arte del director de cine y traducirla en un traje de alfombra roja que combinan tradición, innovación y un estilo inconfundible. Este triunfo en los Oscar supone, además, una oportunidad única para que la moda ourensana brille internacionalmente.

Por otra parte, en los premios Goya de 2020, Benedicta Sánchez fue elegida mejor actriz revelación y recibió su estatuilla vestida por la firma ourensana, que también ha colaborado en varios desfiles y presentaciones internacionales, posicionando a Adolfo Domínguez como un referente de la moda española de autor con proyección global.