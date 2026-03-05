Los Oscar quieren que Barbra Streisand rinda homenaje a Robert Redford en el in memoriam de la gala

Según informa Variety, Barbra Streisand se encuentra en negociaciones para cantar durante el in memoriam de la ceremonia de los Oscar, que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Por el momento, se desconocen detalles acerca de esta posible actuación como, por ejemplo, si será en solitario o si otros artistas se unirán en el escenario a la actriz de Los padres de él.

La última vez que la intérprete y cantante actuó en los premios de la Academia de Hollywood fue en el año 2013, donde precisamente cantó 'The Way We Were', tema principal de la película en la que comparte pantalla con Redford y ganadora del Oscar a mejor canción en 1974. En aquella ocasión, lo hizo para homenajear al compositor Marvin Hamlisch, que formó parte del in memoriam de esa edición tras su fallecimiento en 2012.

The way we were. | La Región

El pasado mes de septiembre, con motivo del fallecimiento de Robert Redford Streisand compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde recordaba a su compañero de reparto, rememorando cómo "cada día en el set de Tal como éramos era emocionante, intenso y pura alegría". "Éramos tan diferentes: él venía del mundo de los caballos; ¡yo era alérgica a ellos! Sin embargo, no dejábamos de intentando descubrir más el uno del otro, igual que los personajes de la película", relataba la actriz.

¿Qué actuaciones musicales habrá en la Gala de los Óscar?

Tan solo dos de los temas nominados en la categoría de mejor canción serán interpretados durante la ceremonia: 'Golden', de la película de animación Las guerreras K-pop, y 'I Lied to You', del filme de Ryan Coogler Los Pecadores. Así lo confirmó la Academia de Hollywood en un comunicado que difundió entre los nominados, según informó Variety a finales de enero.

Las tres títulos restantes que optan al galardón en esta categoría son 'Dear Me' de Diane Warren, incluida en su documental Diane Warren: Relentless, el tema principal de Sueños de trenes y 'Sweet Dreams of Joy', de la película Viva Verdi!