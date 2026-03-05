Directo | El Foro La Región presenta “Luchadoras”, de Jorge Carrillo

El salón de actos de Afundación acoge este jueves una nueva cita del Foro La Región con la presencia de Jorge Carrillo. El hijo del histórico secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, presentará su libro “Luchadoras”, una obra en la que desplaza el foco de la conocida trayectoria política de su padre para centrarse en la historia vital y de militancia de las mujeres de su familia.

Durante el encuentro, el autor desgranará una historia familiar marcada por la adversidad, el silencio y la fortaleza. El relato del libro pivota sobre un doloroso secreto: la violación de su abuela María a manos de un cacique. Carrillo compartirá con los asistentes cómo ella decidió ocultar este profundo trauma durante décadas para no empañar la vida de su familia, asumiendo el silencio en una época donde las víctimas eran culpabilizadas, y revelando la verdad únicamente al final de sus días.

