Silvio Rodríguez canta en gallego por primera vez y lo hace junto a Uxia en un tema dedicado a Begoña Caamaño

"O teu nome é bandeira" supone la primera ocasión en la que Silvio Rodríguez canta en gallego, tal y como señalan los impulsores de la iniciativa en un comunicado.

La iniciativa, explican, surgió de la propia Uxía, quien, conocedora de la amistad entre el cantautor cubano y la escritora y periodista gallega, invitó a Silvio Rodríguez a grabar juntos una nueva versión de este tema que Uxía ya había incluido en su disco 'Indómitas', que este mismo año publicó en homenaje a Begoña Caamaño, con quien mantuvo una profunda amistad.

"Yo siempre pensé en Silvio Rodríguez para compartir esta canción. Mi gran sorpresa fue la ilusión con la que él acogió la invitación y la decidida voluntad que mostró desde el primer momento de grabar la canción y de cantarla en gallego", señala Uxía.

"O teu nome é bandeira" es una canción que habla de la dignidad, de la sororidad, de la memoria y de la esperanza. "Valores que Begoña defendió siempre y que hoy siguen más vivos que nunca", añade la autora del intérprete del tema.

Pero más allá de su mensaje literario y de su contenido original, Uxía entiende esta canción compartida con Silvio Rodríguez como un enlace entre Galicia y el pueblo cubano. "En un tiempo en el que Cuba continúa necesitando de la solidaridad internacional, en tiempos tan oscuros, esta colaboración es también un puente de afectos entre nuestros pueblos", señala.

Begoña Caamaño conoció a Silvio Rodríguez en un viaje realizado como periodista a Cuba. A partir de ahí mantuvieron una amistad personal, que se fue reforzando por carta y en cada uno de los viajes que la escritora hacía a la isla caribeña.

De hecho, explica Uxía, en sus obras Begoña habla mucho de las islas como espacios de resistencia y libertad. Y eso tiene mucho que ver con lo que ella percibía y recibía cada vez que visitaba Cuba.

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Así es el videoclip

"O teu nome é bandeira" se presenta acompañada de un videoclip dirigido por Paula Pez y grabado en la Illa de Arousa en el marco de las jornadas Bego nas illas.

Ante la imposibilidad de disponer de Silvio Rodríguez en Galicia para el rodaje, Paula Pez optó por el recurso de que su voz navegase netre las imágenes como queriendo unir los diferentes fragmentos de instantes y formatos.