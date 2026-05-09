Spotify publica por primera vez su ranking histórico: artistas y canciones más escuchadas en los últimos 20 años

La plataforma de música Spotify publica por primera vez su ranking histórico con los artistas, canciones y álbumes más escuchados en estos 20 años.

Spotify ha desvelado por primera vez las listas históricas de los contenidos más escuchados de toda su historia, coincidiendo con el 20º aniversario de la plataforma. Se trata de un “wrapped global” inédito que recoge los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más reproducidos desde su lanzamiento.

La compañía ha explicado que estas listas reflejan “lo que no solo triunfó, sino lo que se quedó”, convirtiéndose en parte del consumo musical cotidiano de cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

Taylor Swift, la artista más escuchada de la historia

En el ranking de artistas, la primera posición es para Taylor Swift, que encabeza un top dominado por grandes nombres globales del pop y el urbano. Le siguen Bad Bunny en segunda posición, junto a Drake, The Weeknd y Ariana Grande en el top 5.

El resto del ranking incluye nombres como Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem o Kanye West, consolidando el dominio del pop, el R&B y el hip-hop en la última década.

‘Blinding Lights’, la canción más reproducida

En el apartado de canciones, el número uno es para Blinding Lights, convertida en el tema más escuchado de la historia de la plataforma.

Le siguen éxitos como “Shape of You” de Ed Sheeran, “Sweater Weather” de The Neighbourhood, “Starboy” o “As It Was” de Harry Styles, en un listado dominado por el pop global.

Bad Bunny lidera en álbumes

En el ranking de discos, el álbum más escuchado es Un Verano Sin Ti, que consolida el impacto mundial del artista puertorriqueño.

También destacan “Starboy” de The Weeknd, “÷” de Ed Sheeran, “SOUR” de Olivia Rodrigo o “After Hours”, mostrando la diversidad de estilos que han marcado la era del streaming.

Pódcasts y audiolibros: crecimiento del formato

Spotify también ha publicado los pódcasts más escuchados, con “The Joe Rogan Experience” en el primer puesto, seguido de formatos de true crime, entrevistas y humor, además de contenidos en español como “Relatos de la noche”.

En audiolibros, destacan títulos como "El señor de los anillos" o "Una corte de rosas y espinas", reflejando el crecimiento del formato dentro de la plataforma.

Con este ranking histórico, Spotify confirma cómo el streaming ha redefinido el consumo musical global: menos barreras lingüísticas, más consumo inmediato y el surgimiento de artistas que dominan la industria a escala mundial desde plataformas digitales.

Escucha aquí las canciones más reproducidas de la historia de Spotify