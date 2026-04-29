Escucha la vida de Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, a través de su música

La cantante y escritora estadounidense Patti Smith ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. El jurado, reunido en Oviedo y presidido por María Pagés Madrigal, ha destacado su “impetuosa creatividad”, capaz de conectar el rock con la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura mediante una notable potencia expresiva.

En el acta se subraya además su condición de “intérprete de estilo vigoroso”, así como su capacidad para plasmar “la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes”, varias de ellas convertidas en referentes de la música popular contemporánea. Junto a su trayectoria musical, el jurado reconoce también su labor literaria, caracterizada por una visión poética de la vida y un compromiso con la transmisión de esperanza frente a las injusticias.

Patti Smith a través de su música

Algunas de las piezas más conocidas de la artista permiten identificar algunos de los rasgos señalados por el jurado: la combinación de elementos poéticos y musicales, la presencia de temas sociales y la continuidad de una voz artística reconocible a lo largo del tiempo.

El reconocimiento a Patti Smith se inscribe en la trayectoria del Premio Princesa de Asturias de las Artes, que distingue contribuciones relevantes en disciplinas como la música, la literatura, el cine o las artes escénicas. En este caso, el galardón pone en valor una obra que ha mantenido influencia sostenida tanto en el ámbito musical como en el literario, así como su capacidad de proyección sobre nuevas generaciones de creadores.

Escucha aquí algunos de sus temas más representativos: