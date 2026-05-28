Los Suaves reciben el Premio Honorífico Martín Códax y se acuerdan de la UD Ourense: "Imos subir!"

Yosi, recibiendo el premio, y Charly posando con la camiseta de la UD Ourense.

. La noche del homenaje a Los Suaves en los Premios Martín Códax da Música fue mucho más que un reconocimiento institucional. El acto celebrado en el Pazo da Cultura de Pontevedra confirmó que la banda ourensana ha trascendido generaciones y estilos hasta convertirse en un símbolo permanente de la música gallega y del rock en español.

El auditorio, lleno hasta la última butaca, respondió con una larga y emotiva ovación cuando se anunció la concesión del Premio Honorífico al histórico grupo.

“Quien ama la música, ama la vida”

Durante la gala se proyectó un vídeo de agradecimiento enviado por la banda. En él, Charly Domínguez dejó una frase que resumió el espíritu del homenaje: “Quien ama la música, ama la vida”.

La sencillez del mensaje resonó en la sala como una declaración de principios que acompaña la trayectoria de la formación ourensana desde hace décadas.

La organización también difundió otro vídeo protagonizado por Yosi Domínguez, quien recordó los inicios del grupo y algunos episodios históricos de su carrera, entre ellos la ocasión en la que compartieron escenario con Ramones.

Un vínculo intacto con Ourense

El reconocimiento llega en un momento en el que la figura de Los Suaves vuelve a ocupar un lugar destacado en la actualidad cultural gallega. El reciente documental sobre Hermes Alogo Mebuy, integrante de la primera etapa de la banda, ha recuperado una parte fundamental de la historia del grupo.

Además, la reciente presencia de Yosi en el estadio de O Couto animando a la UD Ourense durante el play off de ascenso evidenció que el vínculo entre banda y club. Asimismo, Charly Domínguez, guitarrista, recibió el premio con la camiseta del conjunto unionista: "O domingo imos subir!".

Un legado clave para la música gallega

La organización de los premios destacó que Los Suaves no solo marcaron una época, sino que ayudaron a construir una identidad musical propia para Galicia, proyectándola más allá de sus fronteras.

Desde sus primeros conciertos en Ourense hasta sus multitudinarias giras, el grupo consolidó un estilo inconfundible, una poética urbana propia y una manera de entender el rock que conectó con miles de seguidores durante décadas.

El homenaje cerró una edición de los Premios Martín Códax marcada por el reconocimiento a diferentes artistas gallegos, aunque la emoción y el simbolismo del tributo a Los Suaves acabaron convirtiéndose en el gran momento de la noche.

Lista completa de ganadores

Categorías musicales:

Stoned at Pompeii (Rock e Punk)

Allo Negro (Blues, Funk e Soul)

Galician Army (Electrónica)

Keepers (Metal e Heavy)

Antía Muíño (Canción de Autor/a)

Hugo Guezeta (Músicas Urbanas)

Lamatumbá (Orquestras, Grupos e Música de Verbena)

Michu da Rocha (Pop e Indie)

Xan Campos "Amorodios" (Jazz e Músicas Improvisadas)

Paco Nogueiras (Música Infantil)

Lidia India (Músicas do Mundo e Mestizaxe)

María Mendoza (Música Clásica e Contemporánea)

Abril (Música Folk)

Carapaus (Música Tradicional)

Banda de Música Municipal de Celanova (Bandas de Música Popular)

Organistrum:

Galicia en Concerto (Proxectos de Comunicación e Difusión Musical)

Sala Capitol (Organistrum Salas)

Festival Alternativo Millo Verde (Organistrum Festivais)

Menciones Especiales: