Tanxugueiras celebra una década de actividad con su cuarto disco "O Cuarto"

Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Tanxugueiras siguió dando pistas de su regreso a la música y lo hacen con un disco integra y contundentemente feminista.

A través de sus redes sociales el grupo formado por Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío dieron a conocer este domingo la noticia. “Levamos en cada unha das nosas cancións, e nos ecos das nosas voces, a loita de todas aquelas que antepuxeron o común por riba de si mesmas”.

Tanxugueiras explicaron también que este nuevo disco contendrá los cantos y aprendizajes de las pandereteiras que “foron, son e serán a base do noso proxecto”, reconociendo que por estas mujeres ellas son lo que son.

El grupo acompañó el anunció del nuevo disco con un pequeño adelanto sobre una de las canciones que muy pronto saldrá a la luz informaron.

O Cuarto es el nombre del disco con el que el grupo, que conquistó España en el Benidorm Fest hace uno años, celebra sus diez años en la música y que tendrá el broche final en el concierto único del 17 de octubre en el Coliseum de Coruña.