Imagen promocional del viodeojuego, en pequeño a la izquierda, y las termas de Ribadavia, al fondo.

Las termas de Ribadavia serán uno de los escenarios del primer videojuego para público adulto dedicado a un Xacobeo. La productora coruñesa Melgo Cinema lanzará este mes de noviembre "Camino Kaput", una propuesta que utiliza el humor y la sátira para abordar el fenómeno del turismo masivo y sus consecuencias en Galicia.

Con una mecánica inspirada en el estilo de "Plantas contra Zombies", por lo que el jugador debe defender una zona frente a oleadas de enemigos que van llegando. Este juego propone ayudar a Santi, una interpretación libre del apóstol Santiago, a defenderse de las sucesivas oleadas de turistas y peregrinos que invaden distintos puntos de Galicia y del Camino de Santiago.

La aventura estará dividida en cuatro niveles, correspondientes a las estaciones del año, y recorrerá cuatro localizaciones emblemáticas: las termas de Ribadavia, el Faro de Fisterra, la Praza do Obradoiro y la playa de As Catedrais.

Turismo masivo, vivienda y lengua gallega

Más allá de su planteamiento humorístico, "Camino Kaput" pretende poner sobre la mesa cuestiones de actualidad como la turistificación, el derecho a la vivienda, la relación con el entorno y la preservación de la lengua gallega. La propuesta convierte estos debates en parte de una experiencia de entretenimiento dirigida al público adulto.

El proyecto ha sido desarrollado durante un año y medio por un equipo de 14 personas, en su mayoría estudiantes y profesionales vinculados a titulaciones de la Universidade da Coruña (UDC) y la Universidade de Vigo (UVigo). Entre sus integrantes hay talento emergente del grado de Creación Dixital e Animación de Videoxogos de la UDC, del grado de Traducción de la UVigo y de un máster de comercialización de la universidad coruñesa.

La productora destaca que todo el trabajo se realizó sin utilizar inteligencia artificial generativa, con una apuesta por la creatividad y el desarrollo humano en el sector de los videojuegos.

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Gratis y en nueve idiomas

El videojuego podrá descargarse gratuitamente para ordenadores y dispositivos móviles, tanto con sistema iOS como Android. Estará disponible en nueve idiomas: gallego, castellano, catalán, inglés, italiano, francés, alemán, portugués y coreano. La versión en catalán cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya.

La iniciativa se completará con un documental interactivo sobre el proceso de desarrollo y el equipo que hizo posible el proyecto. Este contenido podrá verse en la página web de Melgo Cinema a partir de su presentación oficial.

Presentación en Santiago el 25 de noviembre

El videojuego y el documental se darán a conocer el 25 de noviembre, a las 10,00 horas, en el auditorio del Museo de las Peregrinacións de Santiago de Compostela. El acto contará con representantes de las entidades que respaldan la iniciativa.

"Camino Kaput" cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, a través de la AGADIC, la Diputación de A Coruña y la Generalitat de Catalunya. El documental interactivo recibe apoyo del programa O teu Xacobeo de la Xunta y de la Diputación coruñesa.

Melgo Cinema, productora fundada en 2018 y con sede en A Coruña, trabaja en proyectos audiovisuales y videojuegos de distintos formatos y géneros. Entre sus producciones recientes figuran el falso documental As tres outras vidas de María Santiso (2024) y la novela visual romántica Ti Primeiro (2021), lanzada para dispositivos móviles.