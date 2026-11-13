Manzaneda llega a los móviles con un videojuego de esquí

Los amantes de los deportes de invierno y de la montaña ourensana tienen una nueva forma de disfrutar de la nieve sin necesidad de salir de casa. La Estación de Montaña Manzaneda figura entre los complejos seleccionados por Endless Peaks, un videojuego de esquí y snowboard diseñado para dispositivos móviles que apuesta por llevar la experiencia de las pistas reales a la pantalla del teléfono.

Endless Peaks centra su propuesta en la recreación de estaciones reales de toda Europa, incluyendo el directorio completo de los complejos invernales de España y Andorra. Dentro de este mapa, la estación de esquí ourensana situada en Cabeza de Manzaneda cuenta con su propio espacio junto a destinos como Pirineos o Sierra Nevada.

El juego permite a los usuarios ponerse en la piel de un esquiador o snowboarder para deslizarse por las laderas, encadenar giros, realizar saltos y explorar las distintas cotas y trazados de cada montaña, recorriendo todas sus pistas. Todo ello acompañado de datos técnicos reales sobre desniveles, pistas y remontes.

Con su inclusión en este catálogo digital, Manzaneda refuerza su visibilidad entre el público joven y los aficionados a la nieve de toda la península, permitiendo que tanto los habituales de la estación gallega como los jugadores de otros puntos de Europa puedan conocer sus pendientes y disfrutar de la montaña en cualquier época del año.

El proyecto Endless Peaks continúa ampliando sus funciones y disponibilidad jugable por fases a través de su plataforma oficial (endlesspeaks.com), donde los usuarios ya pueden consultar las fichas de las estaciones.