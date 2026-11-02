Adrián Padrón, entrenador interino de la UD Ourense: “Queremos estar en la categoría que estamos”

El técnico interino de la UD Ourense, Adrián Padrón, reconocía que el equipo cumplió todo lo que se le pidió antes del partido y por ello se alegraba mucho del triunfo, por el trabajo y el compromiso del grupo, aunque no negaba que también hizo falta algo de fortuna en momentos clave del partido: “Antes del partido resalté que había que tener coraje, juntarnos y ser fuertes en los momentos difíciles que tendríamos. También tuvimos fortuna, pero es necesario siempre, porque ellos tuvieron ocasiones. Creo que el triunfo es el reconocimiento a un trabajo excepcional y a creer en ellos mismos. Me alegro mucho por el grupo”.

Analizando las circunstancias en las que llegaba su equipo al partido, con todo lo vivido en las últimas horas y semanas y por la entidad, y por calidad del rival al que se enfrentaban, Adrián Padrón valoró que el fútbol es imprevisible y que en este partido volvió a quedar demostrado, saliendo cara para los intereses ourensanistas: “El fútbol tiene estas cosas que son incomprensibles y por eso nos gusta tanto. Ellos son un rival de envergadura y llegaban jugando bien, aunque los resultados no le salían, con más tiempo de descanso tras la Copa y lo que conseguimos son puntos más de coraje e ilusión que de trabajo futbolístico”.

A la hora de resaltar algo de su equipo no dudó en elogiar al grupo por su compromiso, incluso en jugadores que jugaron titulares casi sin contar con minutos en la competición hasta la fecha: “La actitud de jugadores con muy pocos minutos de competición y los que entraron del banquillo habla del compromiso y de que se estaba trabajando bien y se dio todo para que nos llevásemos los tres puntos. Ahora toca disfrutarlos hasta el martes”.

Y dejó un mensaje alto y claro para el futuro en nombre de la plantilla: “Se demostró que queremos estar en la categoría que estamos y trabajamos para ello agradeciendo al cuerpo técnico anterior y a Alberto Novoa, Ramón Dacosta y a los jugadores porque este triunfo es por todo ese trabajo anterior y al de esta semana”.

Vizoso resaltó el triunfo y al grupo

El portero y uno de los protagonistas del triunfo, Manu Vizoso, comenzó resaltando el esfuerzo del grupo: “Ha sido increíble en una semana muy complicada, de cambios, sin tiempo para entrenar y con un trabajo que dejó a gente sin apenas minutos de juego acabando con calambres. Por todo ello, es de resaltar y valorar la importancia de los tres puntos y nos puede dar confianza el triunfo”.

Apeló a seguir después de este triunfo en la próxima visita a Pasarón, que será especial para él en su regreso a Pontevedra dos temporadas después: “La alegría en el vestuario es diferente cuando ganas o no y hoy estamos contentos y pensando que hay que ir a Pasarón a por los tres puntos”.

El portero rojillo siempre es uno de los jugadores destacados en cada partido, con victoria o derrota, y ahora mismo él se siente con confianza para seguir en esta línea de grandes paradas e intervenciones decisivas: “Viendo el esfuerzo del grupo te motiva más todavía y piensas que las que lleguen tienes que pararlas. La verdad es que de momento está saliendo bien”.

¿Quién dijo imposible?

La UD Ourense venía de perder ante el colista y de quedar eliminado de la Copa del Rey ante el último clasificado de Segunda Federación. Llegaba casi sin descansar y con dudas sobre el rumbo que tome el banquillo. Y ganó.

La segunda victoria de la temporada tiene mucho que ver con la heroica y hasta con la fortuna, pero confirma que el equipo rojillo puede aspirar a la permanencia como cualquiera mientras tenga las ideas claras y corra tanto o más que el rival. Apoyo en O Couto nunca le va a faltar. Este domingo, con homenaje previo a un ex de los dos equipos, Luismi, con minuto se silencio por el trágico accidente de Urda, buena representación visitante en la grada y euforia final. Todo lo necesario para no dudar. Ni del equipo ni de repetir en la siguiente cita.