Resiliencia y tres puntos de oro para la UD Ourense ante la Cultural Leonesa (1-0)

Varios defensores y el portero de la UD Ourense, Manu Vizoso, desbaratan una de las ocasiones de la Cultural Leonesa en el campo de O Couto.

El fútbol sigue siendo imprevisible. En un momento delicado para la UD Ourense, con numerosas bajas, con malas sensaciones de juego por su debilidad defensiva y ofensiva, tras una sucesión de malos resultados como la derrota ante el colista y la eliminación en la Copa del Rey y con entrenador interino en el banquillo tras el cese de Juan Carballo, el equipo rojillo mostró su versión más combativa ante uno de los candidatos al ascenso como la Cultural Leonesa y con un gol de penalti en el octavo minuto de descuento, sumó la segunda victoria de la temporada.

El inicio de partido, con la Cultural con posesión absoluta del balón y control del juego y encerrando en su campo a la UD Ourense podía hacer presagiar una debacle para el conjunto rojillo, pero en esos diez primeros minutos, salvo una excelente parada de Vizoso a disparo franco de Jorge Delgado tras pase filtrado a la espalda de la defensa, el planteamiento defensivo decidido por los rojillos, su solidaridad defensiva y su capacidad para ganar duelos igualó fuerzas. Fue convirtiendo un monólogo leonés en un partido disputado, competido y en el que el equipo ourensano no sufría en defensa, salvo en algún error aislado individual.

El lunar estaba en el apartado ofensivo, donde un combativo Jansonas, que realizó un excelente primer tiempo en cuanto a trabajo, transformando los escasos balones que le llegaban alejados del área en jugadas de ataque rojillo, estaba muy solo. Salvo un remate desde la frontal de Bastida a la manos de Parera, la presencia en area contraria del equipo ourenanista era meramente testimonial. Y con todas esas premisas al descanso se llegó con un empate sin goles que reflejaba lo visto sobre el terreno de juego, con una UD Ourense mas competitiva de lo habitual y en el que el planteamiento de cinco defensas y juntando líneas en el trabajo defensivo y cerrando espacios interiores daba sus frutos y maniató toda la productividad ofensiva de una Cultural que cada minuto que pasaba más incómoda se encontraba sobre el terreno de juego y sin ideas en ataque para abortar la fortaleza ofensiva ourensana.

Vizoso y tres puntos de penalti justo

El segundo tiempo tuvo una decoración similar al primero, con dominio y control del partido de la Leonesa. Tras la entrada de Escobar en el equipo leonés, el partido se desarrolló en campo ourensanista sin que los rojillos, sobre todo después del cambio de Jansonas, tuviese presencia en área rival a excepción de la jugada final y clave del partido. El dominio y la posesión del equipo de Jandro Castro, que con el paso de los minutos fue en aumento, pero sin crear multitud de ocasiones en la portería de Vizoso y en las que tuvo, el portero ourensanista, fiel a su fiabilidad, estuvo certero y resultó clave en la victoria final. La intervención más decisiva, una gran parada a Jorge Delgado en un mano a mano en el minuto 70, pero antes Queipo y Diego García merodearon el gol con remates cruzados fuera. Hasta un gol anulado a Escobar en claro fuera de juego favoreció a una UD Ourense que seguía resistiendo por su gran comportamiento y orden defensivo y la multitud de duelos y balones divididos ganados.

Desde el banquillo se buscó refresco con los cambios hasta que en el tiempo de descuento se le presentó la ocasión para llevarse el triunfo final.

En una acción de contra que Bastida dirigió a la perfección a los espacios, Baldrich también tuvo una buena lectura y visión de la llegada al área de Varo al punto de penalti y tras un error defensivo del conjunto leonés fue derribado cuando se disponía a rematar. Champi, que acababa de salir, lanzó el penalti y lo hizo con frialdad, a lo Panenka y no falló, desatando la alegría en O Couto y en un plantel de jugadores que toman aire tras unos días muy complicados.