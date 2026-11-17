La cita de este mes con la asociación ourensana de entrenadores de fútbol (Afiador) tuvo una agenda muy apretada en el salón de actos del edificio administrativo de la Xunta de Galicia. El plato fuerte era la conferencia del entrenador ourensano David Samaniego, pero antes se entregó un talón para la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, que Maite Isla recibió de manos del presidente de la asociación de entrenadores, Roberto González.

Posteriormente, hubo un reconocimiento a la prensa ourensana, tanto a los ya retirados como a periodistas que cubren la información del fútbol ourensano en la actualidad. Se proyectó un vídeo y se fueron entregando distinciones individuales a representantes de medios de prensa escrita, radio y televisión.

La conferencia

El relevo lo tomó David Samaniego. El entrenador ourensano trabaja en su segunda etapa en el fútbol israelí, en el Hapoel Tel Aviv, y enganchó a los numerosos asistentes con una conferencia bajo el título: “Desafío internacional y microciclo de trabajo”.

En ella, Samaniego recordó sus inicios en el Pabellón y su evolución en distintos clubes gallegos hasta llegar al organigrama del Atlético de Madrid. Policía Nacional de profesión, lo dejó todo por el fútbol. Su primera etapa en Israel terminó antes de tiempo por culpa del covid, pero ahora ha regresado para formar parte de un proyecto de máximo nivel profesional que esta campaña disputó eliminatorias de la Liga Conferencia y que es líder del torneo doméstico.